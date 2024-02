Vukoje: Sadimo što više vinograda na kamenoj hercegovačkoj zemlji (FOTO)

TREBINJE - Porodica Vukoje, najpoznatija vinarska i vinogradarska porodica u Bosni i Hercegovini, proslavilа је Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara, započinjući na ovaj dan i rezidbu u svom vinogorju Carski vinogradi.

"Na taj način želimo da vratimo snagu ovom istorijski važnom vinogradu, ne samo za našu familiju, nego i čitav region, a takođe želimo i da obilježimo našeg sveca i zaštitnika - Svetog Trifuna, koji nam pomaže da svake godine imamo idealne uslove i na kraju bude sve do nas kako će izgledati i grožđe i vino", pojasnio je ovom prilikom Radovan Vukoje.

Ističući da su ovi lokaliteti i u vinogradarski teškoj prošloj godini dali izvanredna vina, on je kazao da su se upravo tu i pokazali pravi vinogradari, izrazivši želju da 2024. godina bude bolja, iako je 2023, kako kaže, bila uzbudljiva i izazovna, dajući vinogradarima dodatni adrenalin i input za veći rad, kako bi postigli dobre rezultate koji se ogledaju u prvim vinima iz toga perioda koja su već na tržištu.

Kaže da su ovu godinu započeli trijumfalno i do sada najznačajnijim rezultatom, jer su vinom - bijelom selekcijom - ušli među najboljih stotinu svjetskih vina, što do sada nije uspjelo nijednoj vinariji jugoistočne Evrope, a to Vukojama daje dodatnu motivaciju da i dalje predstavljaju ovaj region i ovaj vodeći vinski basen koji je znak raspoznavanja Hercegovine u svijetu.

"Ono što uvijek volim da istaknem jeste da naša vina nastaju u vinogradu, na ovom lokalitetu Carski vinogradi i lokalitetu Zasad polje, gdje kreiramo svoje vino, jer 80 odsto vina nastaje u vinogradu, a ono što se kasnije dešava u podrumu jeste samo umjetnost kako iz jako interesantne priče fermentacije i kasnijeg odležavanja da se dobije dodatna kvaliteta koju je vinograd dao", kaže Vukoje, napominjući da sve ono što treba jednom

proizvođaču vina jeste i dobra pozicija i dobar rad u vinogradu.

Pojasnivši da su u Hercegovini izvrsni i klimatski i pedološki uslovi, Vukoje kaže da Carski vinogradi kao istorijski lokalitet posjeduju i dodatni input istorije koji govori da je ovo izuzetna vinogradarska regija koju treba maksimalno iskoristiti.

"Zato je i moja poruka svim proizvođačima: Sadimo što više vinograda, iskoristimo ovu našu kamenu zemlju na pravi način i podignimo na najveći nivo ovo božansko piće u Hercegovini", poručio je Radovan Vukoje sa suncem okupanih Carskih vinograda.

Na kraju je dodao da hercegovačke vinogradare, prema dosadašnjim mjerenjima u "Podrumima Vukoje", gdje inače ništa ne prepuštaju slučaju, očekuje sušna godina koja, nakon blage zime, može dati dosta padavina u proljećnim mjesecima, ali s obzirom na padavinama bogatu jesen, slijedi ipak pogodna godina koja će dati dobra grožđa, a ova će porodica dobrih vinogradara sigurno napraviti dobra vina.

Blagosiljanje vinograda

Na Svetog Trifuna se, osim početka rezidbe i tradicionalnog zalijevanja čokota vinom, vinogradi blagosiljaju, a kod Vukoja je ovaj obred, uz slavsku svijeću i sječenje slavskog kolača, obavio protojerej-stavrofor Velimir Kovač.

"Neka Gospod, uz vinograde i svu prirodu koja se budi, i u nama probudi nove snage, da uz blagoslov božiji, i nama da dosta snage da se o njima brinemo, jer su vinogradi naročito blagosloveni, a od njihovog dara mi prinosimo svoj dar Gospodu na svetoj liturgiji", poručio je otac Velimir, čestitajući slavu i početak sezone svim vinogradarima.

