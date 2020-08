Za kukuruz ove godine neće biti zime

BANJALUKA, SARAJEVO - Dosadašnje stanje usjeva kukuruza i stabilne vremenske prilike obećavaju dobre prinose kukuruza na području BiH, tvrde poljoprivrednici koji očekuju rod nekoliko tona po jednom hektaru.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kaže da u ovom trenutku usjevi izgledaju dobro i da se očekuju dobri prinosi, ali da sve zavisi od dalje vremenske situacije.

"Ukoliko ne bude nekih vremenskih nepogoda, polijeganja usjeva ili gradonosnih naleta, treba očekivati izuzetno stabilan i dobar rod. Procjene u ovim agroekološkim područjima pogodnim za uzgoj kukuruza, prije svega u Semberiji, Posavini i Lijevče polju, jesu da možemo očekivati rod i preko tone po hektaru suvog zrna, ukoliko se, naravno, primjenjuju mjere i da je blagovremena sjetva odgovarajućeg hibrida", rekao je Marinković.

On kaže da sadašnje vrijeme bez naglih visokih temperatura pogoduje kukuruzu, koji je u izuzetno dobrom stanju skoro na svim parcelama gdje su duboka zemljišta.

"Na plićim zemljištima koja su pogođena sušnim periodom, koji je bio prije oko mjesec dana, sigurno će doći do smanjenja roda, ali to neće biti drastično i sa sigurnošću treba očekivati dobar rod, tako da smo mi zadovoljni", rekao je Marinković.

Dodao je da se rani hibridi očekuju krajem septembra i početkom oktobra, dok se grupe 500, 600, koje inače daju stabilnije i veće prinose, očekuju krajem oktobra, kada je u pitanju žetva u zrnu.

"Kada je u pitanju žetva u klipu, ona može početi dosta ranije i tu ne treba gledati datume, nego stanje usjeva te ih blagovremeno skidati kako ne bi došlo do osipanja zrna sa klipa", dodao je Marinković.

Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Bijeljini, kaže da krize za kukuruz ove godine neće biti.

"Biće dobri i kvalitetni, najmanje za 25 odsto biće bolji kukuruz i kvalitetom i kilažom. Za kukuruz ove godine nema zime, na području Semberije očekujemo prinose od 10 do 13 tona po hektaru", kaže Maletić.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, rekao je da je stanje na području Federacije BiH u vezi sa kukuruzom isto kao i u RS.

"Prinosi će biti izvanredni, godina nije loša, stanje je zadovoljavajuće. Vidjećemo kakvo će još vrijeme biti do kraja", rekao je Bićo.

Juro Kopačević, predsjednik Udruženja poljoprivrednika "Žito" iz Odžaka, naveo je da je ovo područje, kao i ostali dio države, imalo dobre vremenske uslove pa su prinosi kukuruza obećavajući.

On ističe da se ovogodišnji prinosi kukuruza očekuju prosječno za 10 odsto uvećani u odnosu na prošlogodišnje.

"Nije to ništa preveliko, ali su prinosi dobri. Na našem području stvarnost je da imamo od šest-sedam tona do 11 tona po hektaru, to je i maksimalno. Sve zavisi od toga kako je ko nahranio kukuruz", rekao je Kopačević.