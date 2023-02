Zaliha vlage u zemljištu dobra - toplo za ovo doba godine

BIJELJINA - U Republici Srpskoj zahvaljujući padavinama iz prethodnog perioda zaliha vlage u zemljištu je dobra, što je značajno za početak narednog vegetacionog perioda, navodi se u sedmičnom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorolozi napominju da je u prethodnom periodu povećan broj biljaka sa simptomima biljnih bolesti na strnim žitima.

Na usjevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pjegavosti lista, rđe ječma i pepelnice žita, a na usjevima pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita, sive pjegavosti lista pšenice i lisne rđe.

Na usjevima uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe, a sa porastom temperature očekuje se njihovo prenošenje na novoposijane usjeve uljane repice, navode agrometeorolozi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom većeg dijela sedmice očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo za ovo doba godine, sa temperaturom iznad prosjeka.

Dodaje se da će krajem sedmodnevnog perioda preovladavati pretežno do potpuno oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom.

Jutarnja temperatura vazduha u višim krajevima iznosiće od minus četiri do jedan, u nižim krajevima od jedan do sedam, a maksimalna dnevna od osam do do 11 u višim, u nižim predjelima od devet do 19 stepeni Celzijusovih.