Zaražene svinje švercuju u Hercegovinu, ministar najavljuje krivične prijave

BANJALUKA - Svinje koje su zaražene afričkom kugom sve više se švercuju iz kontaminiranih područja na jug Republike Srpske.

To je na današnjoj press konferenciji potvrdio Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je kazao da su dosad otkriveni brojni slučajevi, a da će protiv svih osoba koje su se bavile nelegalnim prometom biti podnesene krivične prijave.

"Ljudski faktor širi zarazu. Opet smo otkrili da ima nelegalnog prometa, odnosno šverca svinja iz zaraženog područja u Hercegovinu. Našli smo sve te svinje, uradili nalaze i preko 80 odsto uzorkovanih životinja bilo je pozitivno na afričku kugu. To je klasično kršenje mjera. Mogu da najavim da će biti podnesene krivične prijave protiv svih onih koji su učestvovali u ovoj aktivnosti. Istražne radnje koje je obavio Republički inspektorat, te Ministarstvo unutrašnjih poslova RS su pri samom kraju, uskoro ćete imati sve podatke o licima koja su to radila, te broj životinja koji su bili predmet prometa", naveo je Minić.

On je pojasnio da republičke inspekcije stalno dobijaju anonimne prijave koje se odnose na prodaju svinja iz zaraženih područja.

"Obično se to dešava pod okriljem noći i to više nije u kapacitetu od nekih 200-300 svinja, to su već pojedinačni slučajevi, ali u svakom slučaju oni šire ovu bolest", naglasio je Minić.