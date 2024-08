Zašto paradajz ne cvjeta?

Jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura često ne cvjeta ili stotine žutih cvjetova ne donose plodove ili, ako ih ima, onda je to vrlo malo za očekivanja poljoprivrednika.

Razloga je više, a najvažniji su ishrana i visoke temperature, piše Agroklub.

Upravo su visoke temperature najzaslužnije za slabu oplodnju na stabljikama paradajza. Naime, na spoljašnjim temperaturama iznad 30 stepeni, biljka vegetira, odnosno, biohemijski procesi u njoj svedeni su na minimum.

Ako je visoka vrijednost temperatura napolju, u plasteniku su više za minimalno 10 stepeni i takav paradajz, takođe slabo cvjeta i oplođuje.

Rješenje je u provjetravanju plastenika i rashlađivanju postavljanjem ventilatora na početak ili kraj plastenika. Takođe pomaže zelena mreža postavljena sa strane, u visini od barem jednog metra, a vrh plastenika trebalo bi da se okreči, jer bijela boja sigurno smanjuje zagrijavanje plastenika.

Pošto je biljkama potrebna voda poželjno je da se u najtoplijem dijelu dana, od 13.00 do 15.00 časova, barem dva puta sedmično vrši kratkotrajno navodnjavanje od desetak minuta, kako bi stabljike lakše podnijele visoke temperature. U tom slučaju neće doći do šoka korijena i cijele biljke. To je kao da čovjeku koji kupi sijeno po najvećoj vrućini, date malo vode da ne bi kolabirao.

Može se vršiti i protresanje, odnosno, drmusanje stabljika da se polen lakše premješta s gornjih na donje dijelove, a ko je u mogućnosti, najbolje bi bilo da nabavi trenirane bumbare jer su oni bolji oprašivači od pčela.

I ishrana je takođe važan faktor. Veće količine azota u ljetnjem periodu kada su temperature izrazito visoke samo štete paradajzu.

Povrće cvjeta, ali se ne zameće plod - koji su razlozi?

Azot uzrokuje porast lisne mase i pojavu više cvjetova, ali da bi došlo do oplodnje, potrebna su hranjiva sa kalcijumom, fosforom i kalijumom, a njih sadrže vodotopiva đubriva koja se mogu kupiti u poljoprivrednim apotekama.

Tretiranja se obavljaju folijarno, dva puta sedmično ili kroz sistem za navodnjavanje. Primjenu azota svesti na minimum jer on se više dodaje poslije sadnje, a ne pred i tokom cvjetanja.

