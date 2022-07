Zbog najavljenih novih vrućina potrebno navodnjavanje

BIJELJINA - Agrometeorolozi savjetovali su poljoprivrednim proizvođačima da zbog najavljenih novih vrućina rano ujutro i kasno uveče navodnjavaju parcele.

Najavljeno je da će maksimalna dnevna temperatura biti od 24 do 35, na jugu do 37, u višim od 21 do 29 stepeni Celzijusovih. Krajem sedmice mjestimično je moguća pojava lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Svako slabije snabdijevanje biljaka vodom u narednom periodu može se negativno odraziti na stanje, a i na konačan prinos ovih usjeva, navodi se u agrometeorološkog informaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorolozi su istakli da je toplo vrijeme omogućavalo brže zrenje ozimih usjeva, pa se žetva ječma privodi kraju, a žetva pšenice je u toku, ali za jare kulture, koje su na prelazu iz vegetativne u generativnu fazu razvoja, nastupa period kada imaju povećanu potrošnju i potrebe za vodom, te im ne prija im visoka temperatura.

Kako se napominje, sunčano i toplo vrijeme pogoduje intenzivnoj pojavi insektima. Kod kruške se odvija piljenje larvi treće generacije kruškine buve, a u toku je pojava druge generacije jabukinog smotavca, polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog i šljivinog smotavca.