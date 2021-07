Žetva pšenice u punom jeku u Srpskoj, ratari zadovoljni cijenom

BANJALUKA, BIJELJINA - Žetva pšenice u Srpskoj je u punom jeku, prinosi su od pet do devet tona po hektaru, a utvrđena otkupna cijena kreće se od 0,35 do 0,40 maraka, dok u pojedinim lokalnim zajednicama ratari imaju čak i po dva feninga subvencija od opštine.

Ratari ističu da su ove godine zadovoljni cijenom.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, potvrdio je da ove godine otkupna cijena pšenice iznosi od 35 do 40 feninga.

"Pšenica je u prethodnim fazama pretrpjela toplotni udar, što se odražava na šaroliki prinos, ali i na sam kvalitet. Prema našim informacijama, ovogodišnji prinosi se kreću do devet tona po hektaru", kazao je Marinković za "Nezavisne".

Dodaje da sami prinosi, ali i kvalitet pšenice zavise od sorte pšenice, od primijenjenih agrotehničkih mjera, od vremena sjetve, ali i od svih faktora koji utiču na proizvodnju.

"Na lošim tipovima zemljišta ne može se očekivati da prinosi budu sedam tona, jer je time oštećen i sam kvalitet zrna pšenice pa se ne može očekivati da dostigne visoku otkupnu cijenu", pojašnjava Marinković.

Da su ratari zadovoljni i cijenom, ali pojedini i prinosima ovogodišnje žetve potvrdio je Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice.

"Na našem području žetva je gotova na 60 do 70 odsto površina, a otkupna cijena pšenice u ovom dijelu RS kreće se oko 35 do 40 feninga plus dva feninga koja ratari dobijaju od naše lokalne zajednice", kazao je Bakajlić.

Ističe da su ovogodišnji prinosi u tom kraju od pet do sedam tona.

Jedan od najvećih otkupljivača pšenice ove godine je "Novi Žitopromet" iz Bijeljine, koji je do sada otkupio 8.000 tona od semberskih poljoprivrednika.

"Prvenstveno smo odlučili da cijena bude 36 feninga, s tim da smo naknadno donijeli odluku da nagradimo poljoprivredne proizvođače koji imaju kvalitetniju pšenicu, da im isplatimo po 37 feninga, tako da se novac već isplaćuje", kazao je Duško Tomić, šef proizvodnje u ovom preduzeću.

Dodao je da ratari u ovom području imaju i obećanje od lokalnih zajednica da će dobiti dodatna dva feninga po kilogramu pšenice.

Boško Radić, poljoprivrednik iz Bijeljine, kazao je da je ove godine bolja otkupna cijena nego ranijih godina te da su prinosi od pet do sedam tona, ali sve zavisi od parcele do parcele.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kazali su da je jedino zasad s otkupnom cijenom izašao "Novi Žitopromet".

"Ponudio je 0,36 KM po kilogramu. Sigurno se može očekivati da bi cijena mogla ići naviše, s obzirom na situaciju na berzama, koje će najviše i diktirati cijenu pšenice. Zbog toga se veći broj poljoprivrednika odlučuje da skladišti pšenicu i pričeka bolju otkupnu cijenu", kazali su iz resornog ministarstva.

Sreten Vučković, stručni saradnik za poljoprivredu grada Bijeljina, istakao je da je žetva na području Semberije, prema slobodnoj procjeni, obavljena na gotovo 80 odsto zasijanih površina.

"Prosjek prinosa u Semberiji je oko pet i po tona po hektaru, a očekujemo do kraja žetve i do šest tona po hektaru", rekao je Vučković i dodao da sve zavisi od dobrih vremenskih uslova zbog kojih bi žetva mogla biti završena u narednih četiri-pet dana.

Vučković je rekao da je u ovoj godini povećana cijena repromaterijala minimalno za 20 odsto, tako da je i proizvodnja skuplja, te da je, prema kalkulacijama stručnjaka, cijena sijanja jednog hektara pšenice oko 2.200 KM, ako se primijeni puna agrotehnika od sjetve do žetve.

Pšenica u Semberiji je zasijana na oko 14.000 hektara.