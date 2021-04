Analiza "Nezavisnih": Samo manji nameti povećali bi radničke plate

BANJALUKA - U realnom sektoru u Srpskoj moguće je povećati plate, ali to povećanje treba "preliti" iz poreza i doprinosa, koje je potrebno smanjiti, smatraju u poslovnoj zajednici.

Prethodno je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, izjavio da će u Srpskoj u maju biti donesena odluka o povećanju plata u zdravstvu, prosvjeti, policiji, te administrativnim radnicima u pravosuđu, ali i najavio razgovore s poslovnom zajednicom kako bi se na rast plata išlo i u realnom sektoru.

Da se to i dogodi, i te kako priželjkuju zaposleni, te ističu da bi takav postupak sigurno zaustavio ili bar usporio odliv radne snage iz Srpske.

"To bi mnogo značilo, pogotovo u situaciji kada je u proteklih nekoliko mjeseci gotovo sve poskupjelo. Svakako podržavam povećanje plate. Svaka marka dobro je došla u ovim kriznim vremenima. Naše gazde, odnosno šefovi, treba da sjednu za sto sa vlašću i pronađu rješenje", ističe jedna radnica iz Banjaluke.

Privrednici ističu da su u proteklim godinama već povećavali plate, a takav trend su, uvjeravaju, spremni da nastave, s tim što je na potezu Vlada RS.

"Poslodavci su u zadnje tri godine sami od sebe podizali plate. Ono što vlast treba da uradi jeste da dođe do obećanog smanjenja poreza i doprinosa, na način da se to smanjenje 'prelije' u plate radnika. Mi smo to predložili u mjerama za Program ekonomskih reformi RS i očekujemo da nas Vlada pozove da obavimo razgovor", rekao je za "Nezavisne" Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Dakle, kako je zaključio, postoji mogućnost da dođe do povećanja plata u realnom sektoru kroz smanjenje poreza i doprinosa, na način da sva sredstva kojih se država odrekne pređu u plate.

I Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS, ocijenio je da bi se, ako Vlada izrazi spremnost da se odrekne dijela poreza i doprinosa, taj novac "prelio" u povećanje plata. On zapaža da postoje dva elementa uz pomoć kojih bi se stvorili uslovi da se povećaju prilivi na tekućim računima zaposlenih.

"Da bi se povećale plate, preduzeća moraju povećati svoju produktivnost, a da bi to uspjela, treba tehnološki da se osavremene, za šta treba sistemska podrška, prije svega Vlade RS. Drugo, naravno da bi trebalo rasteretiti rad. Razgovarano je prije pandemije o smanjenju sitnih procenata kada govorimo o porezima i doprinosima", podsjetio je Ćorić u izjavi za "Nezavisne novine", te dodao da smatra da 2021. ipak nije godina kada bi se trebalo razmišljati o nametanju povećanja plata.

Sindikalne vođe, očekivano, podržavaju povećanje plata. Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, prigovara poslodavcima da "idu uvijek na to da neko mora nečega da se odrekne kako bi radnik dobio svoju zarađenu platu".

"Rješenje jeste oslobođenje od nameta, koji jesu previsoki, ali da postoji garancija da se taj dio novca, pa i nešto preko, da radnicima. Moraće poslodavci odriješiti i svoju ličnu kesu. U privredi je potrebno drastično povećanje plata. Pa građevinski sektor nam je na prosječnoj plati od 666 KM, što je strašno", navela je Vrabičićeva za "Nezavisne novine".

Danko Ružičić, predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS, ističe da je, prema podacima Poreske uprave, prosječna isplaćena plata u ovom sektoru prošle godine bila 663,59 KM, što predstavlja povećanje od 26 KM u odnosu na godinu ranije.

"Dakle, došlo je do malog povećanja plata, ali se ono istopi pri jednom odlasku u samoposlugu, imajući u obzir poskupljenje, posebno prehrane. Podržavamo Dodikovu inicijativu, da se vidi do koje mjere se može ići u povećanje plate kako bismo zadržali radnike, da ne idu na Zapad. S druge strane, treba da vidimo koja su to preduzeća bolje poslovala i, kad sve saberemo, trebalo bi da postoji prostor za usklađivanje plata s troškovima života", rekao je Ružičić za "Nezavisne".

Na razgovor o povećanju plata u realnom sektoru spreman je i Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Srpske.

"Generalno, u saradnji s privrednicima, odnosno predstavnicima Unije udruženja poslodavaca RS i Privredne komore RS, treba razgovarati, te vidjeti njihove stavove po tom pitanju. Mi smo i kroz Zakon o podsticajima radili u tom pravcu da stimulišemo privrednike da povećaju platu kako to zakon omogućava i svakom prilikom koristimo mogućnost da animiramo privrednike da iskoriste to zakonsko rješenje", istakao je Petričević u izjavi za "Nezavisne novine".