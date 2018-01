Austrija nova obećana zemlja

OSIJEK - Ova će godina, kada je u pitanju HGK - Županijska komora Osijek, biti godina saradnje s Austri-jom. Naime, očekuje se niz zajedni-čkih aktivnosti. Prva je već obavlje-na - zainteresovani preduzetnici, u organizaciji Komore, bili su u dvo-dnevnoj posjeti Sajmu graditeljstva i opremanja Häuslbauermesse koji je prošle sedmice održan u Gracu.

Osim toga, organizovan je i edukati-vni susret s advokatskom kancelarijom "Grilc Vouk Škof" (iz Graza) o temi "Kako poslovati u Austriji" te pomoć i usluge pri upući-vanja radnika na privremeni rad u Austriju.

"Austrija još nije omogućila za Hrvat-sku, kao najmlađu članicu EU, slo-bodan protok radne snage. Oni su vrlo rigorozni i naše poslodavce koji rade ili planiraju ondje raditi valja osvijestiti da postoji stroga pravna procedura. Pojednostavljeno, rad na crno nije opcija", kazuje Ivana Erak iz Odsjeka za međunarodnu saradnju Županijske komore Osi-jek.

Valja podsjetiti kako je Austrija za-držala mogućnost prelaznog razdo-blja u kojem države članice EU mo-gu uvesti ograničenja za zapošljava-nje hrvatskih radnika. Riječ je o mo-delu "2 plus 3 plus 2" godine. Ove godine u julu ističe pet godina restri-kcije, no prema ocjenama aktualne političke klime u toj zemlji, čini se da će Austrija iskoristiti pravo na još dvije godine. Odnosno, do 2020. godine, kada će na nivou cijele Evropske unije biti ukinute restrikci-je za kretanje radne snage.

Prema već objavljenim podacima, od ulaska Hrvatske u EU više od 35.000 Hrvata zatražilo je radne do-zvole u Austriji. Procjena je da bi, ako se ipak ove godine ukinu restri-kcije, Austrija mogla nakon Njema-čke postati nova "obećana zemlja" za hrvatske iseljenike.

Inače, Austrija nije među prvih pet spoljnotrgovinskih partnera najveće slavonske županije.

(SEEbiz)