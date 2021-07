BDP u Srpskoj rastao najbrže u odnosu na okruženje

BANJALUKA - Bruto domaći proizvod (BDP) u Srpskoj u prvom tromjesečju ove u odnosu na isti period prošle godine ima stopu rasta od 2,3 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Štaviše, prema dostupnim informacijama, na tom planu Republika Srpska je ostvarila bolje rezultate u odnosu na zemlje u komšiluku - Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru, pa čak i u odnosu na Sloveniju, gdje je, prema podacima tamošnjeg zavoda za statistiku, zabilježen rast BDP-a od 1,6 odsto.

Siniša Mali, ministar finansija Srbije, izjavio je ranije da je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio 1,7 odsto.

Iz Državnog zavoda za statistiku Hrvatske objavili su preliminarne procjene prema kojima je njihova privreda u prvom tromjesečju ove godine pala za 0,7 odsto u odnosu na isti period 2020.

Kada je riječ o Crnoj Gori, BDP im je u prvom kvartalu pao za 6,4 odsto, pokazuju preliminarni podaci tamošnje Agencije za statistiku - Monstat.

Ekonomista Saša Stevanović kaže da je rast BDP-a u Srpskoj očekivan jer se, kako kaže, agresivno išlo na povećanje privatne potrošnje, ali su rasle i plate.

"Osim toga, prošlogodišnje mjere su bile usmjerene na očuvanje radnih mjesta, što je dovelo do toga da neizvjesnost u sistemu bude manja. Recimo, kada neko ostane bez posla, onda članovi njegove porodice i komšije to znaju i onda se i oni zapitaju kada je, primjera radi, riječ o potrošnji. To je kod nas spriječeno i došlo je do toga da se potrošnja nastavila te je rezultirala rastom BDP-a od 2,3 odsto u prvom kvartalu. To će se, prema mom mišljenju, nastaviti i u drugom, trećem i četvrtom kvartalu", rekao je Stevanović u izjavi za "Nezavisne novine".

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, rekao je da je za privredu Srpske važno to što je trend oporavka kakav je bilježen u posljednjim mjesecima prošle nastavljen i u prvoj polovini ove godine.

"Jako je važno to što prerađivačka industrija bilježi rast. Osim toga, bitno je da se ovaj trend nastavi i u narednim mjesecima, iako je i dalje nezahvalno da se iznose prognoze", rekao je Blagojević za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, Zora Vidović, ministarka finansija Republike Srpske, izjavila je prošle sedmice da očekuje da će na kraju ove godine rast BDP-a u Srpskoj biti od četiri do 4,5 odsto i da bi u septembru trebalo da bude usvojen rebalans budžeta.

Vidovićeva je rekla da se isti takav rast BDP-a očekuje i u sljedećoj godini, što će, kako je istakla, Srpsku dovesti u dosta povoljniji položaj.

"Sve to nam govori da smo dobro radili u prošloj godini kada smo pomagali privredi, jer je pad BDP-a u 2020. godini u Republici Srpskoj bio minus 2,8 odsto i to je najmanji pad poslije Srbije u čitavom regionu, dok je Srbija imala pad od jedan odsto", podsjetila je Vidovićeva.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, naglasio je prije nekoliko dana da je u odnosu na prošlu godinu Srpska ostvarila realan rast BDP-a od gotovo pet odsto.

Direktni porezi i ostali javni prihodi su bili veći u ovom periodu za 15 odsto, indirektni za 18 odsto, iz čega se, kaže Višković, išlo na povećanja plata i ostale aktivnosti.