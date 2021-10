Bajić o energetskoj krizi: Ulazimo u doba skupih energenata i hrane

BANJALUKA - Energetska kriza koja drma cijeli svijet, a ogleda se u nestašici određenih energenata i naglom skoku cijena, prije svega prirodnog gasa, nastaviće se i u narednom periodu i sigurno će se odraziti na domaće tržište.

Kaže ovo za "Glas Srpske" direktor "Krajinapetrola" Milovan Bajić, ističući da dugoročno i globalno gledano ulazimo u period skupe energije i hrane, kom se ne može naslutiti kraj. Do ovih poremećaja došlo je, kako je objasnio, zbog određenih geopolitičkih igara na tržištu gasa, psihološkog efekta, straha i povećane potražnje, a što se na kraju reflektovalo i na rast cijena drugih energenata, a prije svega nafte.

"Na cijenu energenata utiču razni ekonomski i tržišni faktori, ali, naravno, i sama geopolitika. Pokazalo se da je osnovni problem to što izvori energije nisu ravnomjerno raspoređeni, a ni sama potrošnja", kaže Bajić.

Druga važna stvar za shvatanje ove nestašice gasa i enormnog rasta cijena leži i, kako je istakao, u činjenici da su SAD konstantno pokušavale da sabotiraju Ruse na evropskom tržištu energenata, s ciljem da proguraju svoj ukapljeni TNG gas. Situacija se dodatno zakomplikovana poslije njihove odluke da obustave proizvodnju ovog gasa iz naftnih škriljaca.

"Evropa se sada zbog jedne pogrešne energetske politike našla u nezavidnom položaju. Bilo je za očekivati da Rusi dignu cijene svog gasa. Zapadna Evropa je do sada “rasla” na jeftinim ruskim energentima, lagodno i fino živeći. Sada je to promijenjeno, a pogotovo jer je ruskim kompanijama mnogo interesantnije i profitabilnije azijsko tržiše. Ako se ovome dodaju i problemi sa kanalima distribucije, zbog spora Kremlja i Kijeva, sve to je dodatno podstaklo ovaj vrtoglavi rast cijena, tako da sada vidimo taj efekat spojenih posuda", objasnio Bajić, navodeći da je mišljenja kako ova energetska kriza sigurno neće zaobići ni nas, zbog sve veće gladi u svijetu za energentima, a koja iz godine u godinu može biti samo veća, baš kao i njihova cijena.

Kada je u pitanju domaće tržište, Bajić ne vjeruje da su moguće nestašice nekih energenata, navodeći da je trenutno jedini problem nabavka novih količina tečnog gasa, kojeg gotovo i da nema u ponudi na svjetskom tržištu.

"Imamo ponudu iz Albanije koju važemo, jer je cijena mnogo veća od dosadašnje. Koliko je poremećeno tržište može se vidjeti iz primjera da i Hrvatska planira da sa njima sklopi ugovor. Naravno da je problem i što Rafinerija nafte u Brodu ne radi. Srpska nema ni robne rezerve, a ni ozbiljnih skladišnih kapaciteta kojima bi eventualno mogla amortizovati skok cijena ili eventualne nestašice", kaže Bajić.

Upozorava da u bliskoj budućnosti treba očekivati i rast cijena električne energije, što zbog otvaranja tržišta u BiH, što zbog potpisanog Sporazuma o pristupu energetskoj zajednici, a koji, između ostalog, predviđa i uvođenje ekoloških taksi.

"Uvođenje ovih taksi je za nas problematično zato što smo mali, a emitujemo mnogo ugljen-dioksida. Naravno, ni prelazak na obnovljive izvore neće biti lak, a uticaće i na rast cijena struje. Zemlje koje u narednom periodu uspiju da budu što više energetski samostalnije moći će da nađu načina da odgovore na sve ove izazove, jer ne treba zaboraviti da cijene energenata direktno utiču na ekonomiju i privredna kretanja", poručio je Bajić.

Nema lova u mutnom

Prema riječima Bajića, kod nas se vrlo često provlači i nameće pogrešna teza da distributeri nafte i naftnih derivata navodno u ovakvim situacijama i okolnostima "love u mutnom".

To, kako kaže, nije istina jer su distributeri samo posrednici koji rade sa maržama limitiranim uredbama Vlade Srpske.

"One su oko 25 feninga po jednom litru, ali mi trenutno radimo sa maržama koje su mnogo manje i na granici rentabilnosti. Ljudi treba da znaju da mi ne možemo uticati na to koliko će koji energent da košta", dodao je Bajić.