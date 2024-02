Banjalučaninu plata skoro milion maraka

BANjALUKA - Najveća plata isplaćena u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosila je 983.026 maraka, dok je u FBiH najveća mjesečna zarada bila 429.123 marke, podaci su poreskih uprava entiteta.

U tabeli pet najvećih prijavljenih pojedinačnih neto primanja po osnovu radnog odnosa u Republici Srpskoj za 2023. godinu na prvom mjestu nalazi se Banjalučanin, koji je zaposlen u djelatnosti izgradnje hidrograđevinskih objekata, a kojem je na račun za jedan mjesec legla plata od skoro milion maraka.

Na drugom mjestu u tabeli pet najvećih isplaćenih neto primanja našao se još jedan Banjalučanin, koji je zaposlen u oblasti vađenja lignita, a kojem je isplaćena plata od 270.194 marke.

Listu Banjalučana prekinuo je radnik iz Mostara kojem je isplaćeno četvrt miliona maraka, odnosno 251.769 maraka, a koji je zaposlen u djelatnosti - ostalo novčano poslovanje, odnosno posredovanje.

"Na četvrtom mjestu nalazi se radnik iz Istočnog Novog Sarajeva, koji je zaposlen u oblasti trgovine na veliko duvanskim proizvodima, a koji je lani dobio platu od 107.462 marke", kazali su “Glasu Srpske” u Poreskoj upravi RS.

Na posljednjem mjestu top pet najvećih neto primanja našao se još jedan Banjalučanin, koji je zaposlen u djelatnosti bolnica, a kojem je u 2023. na račun za mjesec legla plata od 98.078 maraka.

Kada je riječ o FBiH na listi pet najvećih isplaćenih neto plata, čak četiri su isplaćene u djelatnosti proizvodnje.

"Na prvom mjestu je plata od 429.123 marke, dok drugu poziciju zauzima radnik kojem je isplaćena plata od 345.824 marke. Na trećem mjestu pet najvećih isplaćenih neto plata nalazi se zaposleni kojem je lani za jedan mjesec na račun po osnovu radnog odnosa uplaćeno 266.105 maraka, dok četvrtu poziciju zauzima radnik sa platom od 238.610 maraka", kazali su “Glasu” u Poreskoj upravi FBiH.

Na posljednjem petom mjestu nalazi se radnik koji je zaposlen u preduzeću koje se bavi trgovinom na veliko, a kojem je lani na račun legla plata u iznosu od 193.962 marke.

- Pretpostavka je da navedeni iznosi neto plate, pored redovne mjesečne plate sadrži i prihod od određenih bonusa ili koristi koje je ostvarilo to lice. Na isplaćene iznose plata obračunati su i uplaćeni porezi i doprinosi - poručili su iz federalne Poreske uprave.

Ekonomisti su stava da je dobro dok imamo one koje zarađuju velike iznose novca o kojima većina građana ove zemlje sanja.

"Na te plate uplaćuju se porezi i doprinosi tako da to dovodi i do punjenja budžeta entiteta. Određene kompanije imaju milionske poslove koje dobijaju kontinuirano u javnom sektoru i onda ljudi koji tu rade moraju biti i najviše plaćeni. Oduvijek su visoke plate vezane za finansije, odnosno banke te određene kompanije koje imaju stimulativne naknade. To znači da neko ko napravi dobar posao onda ima i procenat od tog posla", stav je ekonomista.

Prosjek

Prema podacima entitetskih zavoda za statistiku prosječna isplaćena plata prema posljednjim podacima u Srpskoj iznosi 1.312 maraka. U FBiH prosječna plata je nešto manja i iznosi 1.296 maraka.

