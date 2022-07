Banke pripremaju obavještenja, na adrese stižu koverte s većim ratama

BANJALUKA - Banke u Srpskoj pripremaju obavještenja za klijente koji imaju kredite sa promjenjivom kamatnom stopom da će doći do rasta rata za jul, dok, s druge strane, pojedine nude i mogućnost zamjene za zaduženje sa fiksnom kamatnom stopom.

Direktor Agencije za bankarstvo RS Srđan Šuput naveo je da je rast anuiteta za kredite sa promjenljivom kamatnom stopom neminovan s obzirom na to da je došlo do rasta euribora.

"Svi klijenti koji imaju kredite vezane za euribor će dobiti obavještenje da li je i za koji iznos povećan anuitet. Zakonska obaveza banaka je da o tome informišu klijente", rekao je Glasu Srpske Šuput.

Naglasio je da, prema njihovim informacijama, banke u Srpskoj spremaju obavještenja za klijente koji imaju kredite sa promjenljivom kamatnom stopom da će doći do rasta anuiteta.

"Sa druge strane, pojedine nude klijentima u zamjenu kredit sa fiksnom stopom za onaj koji je vezan za euribor. Na klijentu je da odluči da li želi da nastavi da plaća kredit sa promjenljivom kamatom ili da pređe na fiksnu kamatnu stopu", naglasio je Šuput.

Naveo je i da Agencija za bankarstvo RS trenutno nema nijednu pritužbu klijenata da je neko dobio veći anuitet, a da pri tome nije obaviješten.

"Mi smo tražili od banaka da nam se izjasne o tome i u toku iduće nedjelje imaćemo informaciju koje banke su i za koliko podigle iznos anuiteta na kredite", podvukao je Šuput.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, zaključno sa 30. junom ove godine nije došlo do rasta kamata, što je i očekivano jer se promjene i usklađivanje sa euriborom očekuju od početka jula.

"Banke usklađuju kamatne stope sa euriborom dva puta godišnje, odnosno banke ga gledaju na 30. jun i 31. decembar. Većina kredita sa promjenljivom kamatnom stopom je vezana za šestomjesečni euribor. Mi smo već najavili da će doći do rasta kamata na kredite jer je euribor porastao, odnosno on više nije negativan, ni na nuli, već je sada blago pozitivan" objasnio je Šuput i dodao da se taj trend dešava svuda gdje su banke dale kredite sa promjenljivim kamatnim stopama.

Prema njegovim prognozama, neizvjesno je šta će se dalje dešavati o pitanju euribora.

"S obzirom na to da su recesija, inflacija i kriza prisutne, ne može se očekivati da euribor ostane na ovom nivou, već da raste, ali za koliko će to biti, teško je u ovom trenutku prognozirati. Prema nekim projekcijama, do kraja ove godine to neće biti dramatično", podvukao je Šuput.

Naglasio je da je došlo do rasta kamatnih stopa i na depozite.

"Tako da i sa te strane može se očekivati da, ako rastu te kamatne stope, dođe i do blagog rasta kamata na kredite", zaključio je Šuput.

FBiH

Prvi čovjek Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić izjavio je da su pojedine banke u FBiH počele obavještavati korisnike kredita da će doći do promjene kamata za kredite ugovorene s promjenjivom kamatnom stopom. Naveo je da je za sada riječ o manjem broju banaka.