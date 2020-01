Bh. pasoš zaglavljen u prošlosti

​SARAJEVO - Po privlačnosti, odnosno broju država u koje možemo da putujemo bez viza, bh. pasoš je trenutno na 52. mjestu, a zanimljivo je da je na toj poziciji bio i 2012, 2015. te 2016. godine.

Pokazuje to rang-lista konsultantske kompanije "Henley&Partners", koja se odnosi na 2020. godinu.

Prema toj listi, naše putne isprave najbolje su bile rangirane 2014. godine, kada smo se nalazili na 42. poziciji. Danas su naši pasoši na goroj poziciji nego 2011. (50), 2013. (44), te 2018. (48) i prošle godine (49)

Pasoš Bosne i Hercegovine sada je, dakle, na 52. mjestu, od ukupno rangiranih putnih dokumenata 107 država svijeta.

Najgori smo u odnosu na države okruženja - pasoš Srbije nalazi se na 39, Crne Gore na 46, a Hrvatske na 20. mjestu.

Ova rang-lista temelji se na slobodi putovanja građana, a izrađena je poslije analize vizne politike svih zemalja svijeta i slobode ulaska u države. Konkretno, sa pasošem BiH u 117 zemalja se može ući bez vize.

Privrednici upozoravaju da im to što za putovanje u mnoge države trebaju vize predstavlja i trošak i gubitak vremena.

"Mislim da ne postoji apsolutno nikakva volja političara da se pomogne narodu. Takva im je i retorika, odnosno politika koju vode. Zbog toga smo u odnosu na prošlu godinu otišli na nižu poziciju na ljestvici kada su pasoši u pitanju", rekao je za "Nezavisne" Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS. Strahuje da će se povećavati broj zemalja koje će nam uvoditi vize.

"Siguran sam da je razlog za to nezainteresovanost političara. Nema volje niti želje, niti ih to puno zanima. A mi danas u mnoge zemlje ne možemo ući bez viza. I sami znate proceduru dolaska do vize. To je i gubljenje vremena i dodatni trošak, a samim tim predstavlja i gubitke za nas privrednike. Kada treba negdje da idemo, za brojne države čekamo vize", naveo je Grbić.

Na naša pitanja koja smo poslali Ministarstvu inostranih poslova BiH, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nije odgovoreno. Na veb-sajtu MIP-a navedeno je da državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje tri mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Inače, zemlja sa najprivlačnijim pasošem po ovoj listi je Japan, čiji građani mogu u 191 zemlju bez viza, a slijede Singapur pa Sjeverna Koreja i Njemačka.

Pozicija bh. pasoša po godinama