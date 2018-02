BiH predzadnja u regiji po indeksu ekonomskih sloboda

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina se prema indeksu ekonomskih sloboda za ovu godinu, koji objavljuje ugledna američka "The Heritage Foundation" (Heritidž fondacija), nalazi na 91. mjestu na svijetu od 178 rangiranih zemalja.

Iako je to pomak za jednu poziciju u odnosu na 2017. godinu, u ukupnom poretku BiH se još nalazi daleko ispod evropskog prosjeka.

Prema najnovijoj listi ove fondacije, stepen ekonomske slobode u BiH procjenjuje se na 61,4, a njen ukupni rezultat porastao je za 1,2 poena, što je BiH ove godine svrstalo u red ekonomski umjereno slobodnih zemalja, dok je ranije bila u kategoriji uglavnom ekonomski neslobodnih zemalja, a u toj kategoriji su još ostale zemlje poput Kine i Rusije.

Time je BiH ove godine rangirana na 38. mjestu među 44 zemlje u Evropi, gdje su veoma loše pozicionirane Ukrajina, Grčka i Rusija.

Podsjećamo da je 2016. godine BiH pala za čak 11 mjesta u odnosu na godinu ranije i tada zauzela posljednje mjesto među svim zemljama bivše Jugoslavije.

Kako je pojašnjeno u izvještaju "Heritage Foundationa", otežan proces reformi, komplikovana birokratija, odsustvo stranih investicija, korupcija, samo su neki od segmenata zbog kojih je BiH danas u takvoj ekonomskoj poziciji.

Predrag Duduković, član Udruženja ekonomista RS - SWOT, rekao je i da je to što je BiH "upala" u drugu kategoriju simboličan pomak, ali to ne znači i da je to neki značajan ekonomski napredak.

"Činjenica je da mi slabo imamo ekonomskih sloboda, prije svega zbog složene političke situacije, koja nikako da se odmakne od nekih manje bitnih stvari, a da se primakne onima koje su vezane za ekonomiju, rast i razvoj. Ta priča se vrti oko stvari koje nisu previše vezane za ekonomiju, a samim tim opterećuju ekonomiju i ograničavaju ekonomske slobode", rekao je Duduković.

Među bivšim socijalističkim zemljama ove godine najbolje je rangirana Estonija, koja je na sedmom mjestu u svijetu i drugom u EU, Litvanija je na 19, Češka na 24, a Letonija na 28. mjestu. Rumunija je izbila na 37. mjesto, Poljska je na 45, Bugarska na 47, Mađarska na 55, Slovačka na 59, a Slovenija na 64. mjesto.

Veliki skok bilježe zemlje zapadnog Balkana, pa je u ovogodišnjem istraživanju Makedonija zauzela 33. mjesto, Kosovo 56, Albanija 65, a Srbija 80, dok je Crna Gora 68, što je u odnosu na prošlu godinu napredak za čak 15 mjesta.

Susjedna Hrvatska je u ovoj godini zauzela 92. mjesto u svijetu po ekonomskim slobodama, što je napredak za tri mjesta u odnosu na poziciju koju je imala u prošloj godini i ona je time dospjela u kategoriju umjereno slobodnih zemalja, što takođe ranije nije bila.

Na prvom mjestu u svijetu po ekonomskim slobodama i u ovoj godini je Hong Kong, a slijede ga Singapur i Novi Zeland.

Najbolje pozicionirana evropska zemlja je Švajcarska na četvrtom mjestu, a među članicama EU Irska je na šestom mjestu u svijetu.

Prema ovoj metodologiji mjeri se prosječni postotni indeks koji obuhvata nekoliko ključnih aspekata ekonomske slobode: poslovna, radna, trgovinska, fiskalna, monetarna, investicijska, finansijska sloboda, vlasnička prava i sloboda od korupcije.

Rangiranje zemalja u okruženju na svjetskoj ljestvici

2016. 2017. 2018.