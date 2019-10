BiH za godinu od turizma zaradila 390 miliona

BRISEL, BANJALUKA - Ukupni udio trgovine BiH sa EU porastao je na 74 odsto, a u prošloj godini najviše novih investicija u bh. ekonomiju zabilježeno je iz Rusije, Hrvatske i Holandije, navedeno je u najnovijem izvještaju Evropske komisije o ekonomskom napretku u trećem kvartalu za zemlje u procesu proširenja, koji je u posjedu "Nezavisnih".

Što se tiče BiH, ističu da je industrijska proizvodnja u ovoj godini pala u odnosu na prošlu, ali da je, zahvaljujući porastu plata od oko tri odsto u prosjeku i povećanom udjelu turizma, domaća potrošnja ostala na istom nivou. Preciziraju da je potrošnja u avgustu porasla za 3,5 odsto u odnosu na isti period lani, a u prvih osam mjeseci je porasla za 5,5 odsto. Zabrinjavajuće je, kako kažu, da je pad industrijske proizvodnje iznosio skoro šest odsto u odnosu na prošlu godinu, što se prvenstveno pripisuje slabijim ekonomskim performansama na evropskim tržištima.

Kao i u ranijem izvještaju, i dalje se upozorava na povećano iseljavanje iz zemlje, uz napomenu da je u julu registrovano 16.000 zaposlenih više u odnosu na isti period lani, ali i da je u istom periodu zabilježeno 44.000 manje ljudi na birou, što se prvenstveno pripisuje odlasku ljudi i trajnom odjavljivanju s evidencija.

Tri četvrtine nezaposlenih se u tom statusu nalaze duže od 12 mjeseci, što po njihovom mišljenju, znači da je slaba fleksibilnost na tržištima rada. Prema Eurostatu, oni procjenjuju da je realna nezaposlenost u BiH oko 15,7 odsto te da je pala sa 18,4 odsto u istom periodu lani.

Kada je riječ o ukupnim ekonomskim performansama, u Evropskoj komisiji pozivaju se na analizu američke agencije "Standard&Poor's", koja BiH daje kreditni rejting B+.

"Ključni razlozi za ovaj rejting s pozitivnom tendencijom su stabilna, mada usporena dinamika rasta, relativno nizak nivo javnog duga i očekivanje da će zemlja nakon formiranja nove vlasti nastaviti sa strukturalnim reformama koje će omogućiti nastavak finansiranja od strane međunarodnih finansijskih institucija", istaknuto je u ovom izvještaju.

Što se tiče turizma, naglašeno je da je njegov rast od pet odsto u odnosu na isti period lani doveo do povećanja bruto domaćeg proizvoda (BDP) za jedan odsto. Ako znamo da je BDP u BiH nešto više od 38 milijardi maraka, iz ovog se može zaključiti da je BiH od turizma od trećeg kvartala 2018. do trećeg kvartala ove godine zaradila gotovo 390 miliona maraka.

Što se tiče plata, osim što je u poređenju 2018. sa ovom godinom došlo do porasta od tri odsto, u Evrposkoj komisiji kažu da dinanika rasta plata ukazuje na to da će se trendovi nastaviti, uz napomenu da je u junu plata porasla za 5,3 odsto. Najviše plata, kako kažu, raslo je u oblastima nekretnina, zabave i u sektoru finansija.

Goran Radivojac, profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, kaže za "Nezavsine" da je BiH u ekonomskom okruženju EU i da to jasno pokazuje činjenica da su tri četvrtine naše ekonomije vezane za ta tržišta. On ne vidi da će se to moći promijeniti u budućnosti, upozoravajući da bi prebacivanje na bilo koja druga tržišta mnogo koštalo, a dodatno bi bilo otežano zbog geografske udaljenosti neevropskih tržišta.

"Mi smo u potpunoj privrednoj podređenosti tržištu EU u svim mogućim segmentima uključujući i tržište rada, tržište usluga, robe... Mi smo time već sastavni dio evropskog tržišta s tim da sve rizike prihvatamo na sebe, a vrlo malo smo zaštićeni", zaključuje Radivojac.