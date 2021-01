BiH zabilježila blagi oporavak BDP-a

BANJALUKA, SARAJEVO - U BiH je zabilježena pozitivna stopa promjene bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem tromjesečju 2020. godine od 3,9 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Globalna zdravstvena kriza prouzrokovana pandemijom kovida-19 uticala je na ekonomiju većine zemalja, pa tako i na BiH.

Naime, podaci pokazuju da je pandemija uticala na realni pad BDP-a u BiH, a taj pad je u trećem tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, iznosio 6,3 odsto.

Međutim, kada se posmatraju drugi i treći kvartal protekle godine, očigledno je da ima pozitivnih pomaka, što svjedoče i u poslovnoj zajednici.

"U posljednjih par mjeseci imamo naznake blagog oporavka. Podaci na koje se pozivate predstavljaju poređenje drugog i trećeg tromjesečja 2020. U drugom kvartalu imali smo najviše zatvaranja, ali i najviše problema u poslovanju privreda nama najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera", ističe u izjavi za "Nezavisne" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, i u narednom periodu može se očekivati pozitivan smjer, odnosno naznake blagog oporavka. Međutim, to treba uzeti s rezervom.

"Očekujemo postepeni oporavak, ali, naravno, niko u ovom trenutku ne može da predviđa bilo šta, s obzirom na to da je kompletna situacija nepredvidiva", naglasio je Blagojević.

Došlo je i do blagog smanjenja broja nezaposlenih, potvrdio nam je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, koji ipak dodaje da, što se tiče materijalnog statusa ove populacije, nije bilo nikakvih promjena.

"Porast koji je bilježen je nedovoljan i ni blizu onog napretka koji su spominjali entitetski premijeri. Bez značajnijih reformi u smislu pomoći realnom sektoru, mislim da nećemo imati mogućnost povećanja BDP-a u značajnijoj mjeri", rekao je Šatorović za "Nezavisne novine".

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da je rast BDP-a bio očekivan, s obzirom na to da je to odraz kretanja i kod nas i na našim izvoznim tržištima. Došlo je, podsjeća, do popuštanja antipandemijskih mjera i restrikcija te navikavanja privrede na nove uslove.

"Zato je došlo do rasta proizvodnje i nekih isporuka koje su bile blokirane u drugom kvartalu 2020. Međutim, kada je riječ o svjetlu na kraju tunela, odnosno indikatorima budućih trendova, svjesni smo da su se restrikcije ponovo pooštrile i na našem i na našim izvoznim tržištima, da je tražnja pala u većini zemalja, pa se bojim da će u kvartalu koji slijedi pokazatelji biti lošiji", ocjenjuje Gavran.

Inače, kada govorimo o trećem kvartalu prošle godine, posmatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni pad zabilježen je kod skoro svih kategorija. Recimo, u kategoriji bruto investicije pad je iznosio 13 odsto, kategoriji izvoza robe i usluga 22 odsto, a uvoz robe i usluga 14,3 odsto.