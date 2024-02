BiH zadržala kreditni rejting: Stabilnost ekonomije važna za dugoročnu likvidnost

SARAJEVO, BANJALUKA - Međunarodna rejting agencija "Standard and Poor's" (S&P) zadržala je kreditni rejting Bosne i Hercegovine na B+ sa stabilnim izgledima, što je, prema riječima ekonomista, stabilno stanje u smislu dugoročne likvidnosti.

Naime, u izvještaju analitičara S&P navodi se da će se u periodu od 2024. do 2027. godine ekonomski rast povećati oko tri odsto u realnom iznosu.

"Povećanje će doći zahvaljujući većoj potrošnji usljed smanjenja inflatornih pritisaka, nekoliko investicijskih projekata i jačanju spoljne potražnje", naveli su iz ove agencije.

Iz Centralne banke BiH su saopštili da je uprkos internim i eksternim izazovima, ekonomija Bosne i Hercegovine pokazala otpornost tokom 2023. godine, uz procjenu rasta realnog GDP-a od oko dva odsto, nakon ekspanzije od skoro četiri odsto u 2022.

"Usporavanje ekonomskog rasta posljedica je slabijih performansi u ključnim trgovinskim partnerima BiH, uglavnom iz Evropske unije, te uticaja visoke inflacije na privatnu potrošnju. Svijetlu tačku, kako navode analitičari, predstavlja snažna ekspanzija turizma od 15 odsto u prva tri kvartala 2023. godine, čime je podržan ekonomski rast zemlje. Od 2024. godine, prema ocjeni analitičara S&P, BiH će zabilježiti ekonomski rast koji će biti podržan ekonomskim oporavkom ključnih trgovinskih partnera u evrozoni, što bi trebalo da podstakne rast izvoza. Inflacija je u novembru pala na 1,7 odsto, te se očekuje da će to uticati na realni rast plata i privatnu potrošnju. Takođe, očekuje se nekoliko velikih investicionih projekata, posebno u oblasti energije i izgradnje puteva, što će podržati rast tokom narednih nekoliko godina. Neto dug BiH iznosi oko 20 odsto GDP-a, što je umjeren dug za zemlje u razvoju, a analitičari očekuju da će deficit tekućeg računa ostati na niskom nivou i u narednih četiri godine. Takođe se očekuje da će BiH zadržati aranžman valutnog odbora. Prema navodima analitičara, do povećanja kreditnog rejtinga može doći ukoliko se postignu na konsenzusu zasnovane političke odluke, što bi, u srednjem roku, moglo ubrzati reforme i ekonomski rast", piše u saopštenju Centralne banke BiH.

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, rekao je za "Nezavisne novine" da na ovaj način zadržavamo postojeći kreditni rejting i da je bitno naglasiti da se ne očekuju neki značajni ekonomski rizici u poslovanju od strane date agencije.

"Vidimo da je procjena standardnog rasta od dva do tri odsto, to znači da je to nastavak dosadašnjeg rasta, ne računajući godine kada su bile recesija i inflacija. Ovo nije ništa neuobičajeno loše, ali ni ništa neuobičajeno dobro, predviđa se stabilnost domaće ekonomije. BiH jeste umjereno zadužena zemlja i po shodno datom kreditnom rejtingu ne nosi neke značajnije rizike za posuđivanje sredstava ili za investiranje u nju u smislu dugoročne likvidnosti. Ovaj kurs treba da zadržimo i po mogućnosti poboljšamo ga. Predvidljivost društvenih i ekonomskih odnosa je ključ svega. Društva koja nude predvidljivost, političku, društvenu ili ekonomsku, su najbolja za investitore, kreditore i sve ostale aktere. Kako Kinezi kažu: 'Biće dosadna godina', to nama i treba da bude u ovom smislu", objasnio je Čavalić.

Ekonomista Bojan Lučić istakao je da se zemlje s ocjenom AAA mogu zadužiti bitno povoljnije od zemlje s ocjenom BBB, dok se zemlja s ocjenom B može zaduživati na međunarodnom tržištu, najčešće pod špekulativnim uslovima, uz vrlo visoke kamate.

"Teoretski ovo bi bilo ono što je u idealnim uslovima. Bosna i Hercegovina ima svoj rejting koji je takav kakav jeste, uslovljen mnogobrojnim faktorima, ponajviše zbog geopolitike i ekonomije. Konkretno, za nas činjenica da smo zadržali rejting koji smo imali, sa stabilnim izgledima, predstavlja veliki uspjeh i otvara mogućnosti dodatnog zaduženja na tržištu po uslovima koji svakako ne bi trebalo da budu lošiji od onih koje smo do sada imali. Ovaj kreditni rejting nam dozvoljava opcije zaduživanja i produženja ranije ugovorenih aranžmana sa međunarodnim institucijama. Zaključio bih da je za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu veoma dobar rejting B+ sa stabilnim izgledima, jer na neki način potvrđuje da smo na dobrom putu i da imamo zvaničan rejting, što povećava našu transparentnost, što je jedna od glavnih odlika koje opredjeljuju kreditore", naglasio je Lučić.

