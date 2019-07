Bil Gejts otkrio svoju najveću grešku koja ga je koštala milijarde

Koosnivač Microsofta Bil Gejts je otkrio stvar zbog koje najviše žali dok je bio u kompaniji.

A sudeći po njegovim riječima, najveći promašaj koji je napravio bila je nemogućnost da uvede Microsoft na solidnu poziciju u ratu smartfona.

"U softverskom svijetu, ovo su stvari koje uzimaju cijela tržišta. Najveća greška koju sam napravio bilo je to što nisam uspio da učinim da Microsoft postane ono što je Android. Postoji samo jedno mjesto za operativni sistem koji nije Appleov. To je bila pozicija koju je Micrososft trebalo da osvoji. A koliko to mjesto vrijedi? Četristo milijardi dolara? I potpuno sam zbunjen činjenicom da sam napravio jednu od najvećih grešaka svih vremena. Istina, imamo druge proizvode zbog kojim smo među vodećim kompanijama, ali da smo uspjeli da uradimo još tu jednu stvar, bili bismo vodeća kompanija", izjavio je.

Gejts je takođe preuzeo potpunu odgovornost za to što nije reagovao na novu eru smartfona.

Doduše, u to vrijeme već je jednom nogom bio na vratima Microsofta.

Izvršni direktor kompanije je u to vrijeme bio Stiv Balmer koji je čuven po tome što se smijao prvom iPhoneu i zvao ga "gedžetom od 500 dolara" i "najskupljim telefonom na svijetu".

Jednom prilikom je čak izjavio i da iphone neće zauzeti veliki dio tržišta.

Apple je od tada prodao više od dvije milijarde iPhonea.

(Telegraf.rs)