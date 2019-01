Bitcoin ide na nulu: "To se ne temelji ni na čemu"

DAVOS -- Vrijednost bitcoina i pitanje da li može da padne na nulu, bila je jedna od tema panela na ekonomskom forumu u Davosu.

Glavni investitori u kripto-prostoru tokom debate fokusirali su se na budućnost novca, odnosno digitalne tehnologije poznate kao "blockchain".

Prema podacima iz "Coinmarketcap-a", najpoznatija kripto-vlauta imala je veliki pad tokom 2018., jer je više od 480 milijardi dolara vrijednosti izbrisano sa čitavog tržišta.

Nakon što je dostigao rekordnu visinu u 2017. godini, bitcoin, najveća kripto valuta na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, dramatično je pala. Neki stručnjaci smatraju da bi to moglo ići još niže.

"Vjerujem da će ići na nulu. Mislim da je to odlična tehnologija, ali ne vjerujem da je to valuta. To se ne temelji ni na čemu ", izjavio je Džef Šumaher, osnivač BCG "Digital Ventures".

Tokom debate, Glen Hatčins, predsjedavajući "Sjevernog ostrva", je rekao da bi uloga bitcoina u budućnosti mogla biti fokusirana na to, da bude prodavnica, odnosno magacin vrijednosti.

"Možda je uloga bitcoina u sistemu da vrati vrijednost, da zadrži vašu vrijednost dok imate tokene koje trenutno ne koristite", rekao je Hatčins.

Dodao je, da je fokus na njega kao investitora na osnovnoj tehnologiji poznatoj kao "blockchain".

U slučaju bitcoina, "blockchain" je decentralizovana javna knjiga aktivnosti, koja nije u vlasništvu bilo kojeg pojedinca. Umjesto toga, održava ga mreža ljudi koji koriste specijalizovane računare za rješavanje složenih kriptografskih problema.

Bitcoin ima mnoga neriješena pitanja, uključujući i sporo vrijeme transakcije sa visokom cijenom.

Šumaher je rekao da industrija sada pokušava da stvori "otvorene decentralizovane sisteme“.

To bi u suštini bili sistemi sljedeće generacije ili infrastruktura na kojima bi kompanije mogle da rade, slično kao i danas. Trenutno se razvija nova generacija "blockchain" tehnologije.

"Mnoge zemlje u razvoju, nemaju čak ni kreditne kartice, ne postoji posebna infrastruktura. Mnogo je, lakše zamisliti vrste plaćanja omogućenih za "blokchain", rekla je Edit Jeng, ispred 500 start-ap partnera, navodeći da se mnogo više takvih transakcija može vidjeti Aziji nego u SAD i Evropi.

Izvršni direktor Kompanije "Ripple", Brad Garlinghaus rekao je da očekuje da će se široka upotreba "blockchaina" dogoditi za pet godina, dok Šumaher smatra da će to biti za tri godine.

