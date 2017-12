Bitcoin uzvraća udarac: Kraj brutalne rasprodaje?

Vodeća kripto valuta bitcoin prebacila je vrijednost od 15.000 dolara, nakon brutalne rasprodaje na kraju prošle nedjelje, kada je sa 20.000 dolara pala na 11.000.

Tržišna kapitalizacija na ovoj cijeni iznosi 257 milijardi dolara.

“Ne postoji trenutna odgovarajuća cijena koja će reflektovati sadašnju pravu vrijednost. Ubiranje profita je u redu, isto kao i kupovina na dugoročnoj osnovi. Ne morate da budete u pravu na ovom tržištu, samo manje u pravu na ostalima”, izjavio je ekspert za kripto valute Andrej Popesku.

Kripto preduzetnik Džulijan Hosp predvideo je da će bitcoin dostići novu rekordnu vrijednost, ali ne prije nego doživi slom.

“Mislim da ćemo vidjeti njegov rast na 60.000 dolara, ali takođe smatram da ćemo vidjeti i njegov pad na 5.000. Pitanje je samo šta će se prvo desiti”, naveo je on.

Smatra da je tržište anticipiralo pad cijene, što je omogućilo kupovinu bitcoina s popustom. “Taj pad je veoma veoma zdrav i neki od nas su ga iskoristili da kupe još malo jer smo odjednom dobili popust od 40 do 45 odsto u odnosu na rekordnu vrijednost”, navodi on.

“Ne mislim da će kripto zima doći u narednih nekoliko mjeseci, ali ako pogledamo period od narednih godinu ili dvije, mislim da će se dogoditi “velika kompresija tržišta””, kazao je Hosp.

Is bitcoin back? The cryptocurrency passes $15,000 as it begins to rebound https://t.co/P4Ge4M98mE pic.twitter.com/vI3QSlH3mN