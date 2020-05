Bloomberg: Svijet na rubu velikog "gasnog rata"

Katar, koji je glavni isporučilac tečnog prirodnog gasa u svijetu, može pokrenuti veliki gasni rat zbog sniženja cijene sirovina usljed pada potražnje zbog virusa korona i rasta svjetskih zaliha nakon tople zime, piše Bloomberg.

Nakon što je korona virus pogodio kupce gasa iz Azije, a zatim i iz Evrope, gdje je Kraljevina preusmerila svoje sirovine, Doha se našla pred teškim izborom: smanjiti proizvodnju ili smanjiti cijenu sirovina radi održavanja potražnje.

"Smanjenje proizvodnje će udariti na prihode Katara. Osim toga, to će dati mogućnost Australiji da oduzme Dohi njenu nacionalnu gordost - status glavnog svetskog isporučioca tečnog gasa", piše Bloomberg, a prenosi Sputnjik.

Ako Katar donese odluku da smanji cijenu sirovina radi povećanja potražnje i pokrene rat cijenama, to može dovesti do toga da proizvodnja gasa bude neprofitabilna, čak i za svjetske proizvođače sa niskim troškovima proizvodnje. U doglednoj budućnosti cijena gasa može postati i negativna, kako je to već bilo sa naftom u aprilu 2020. godine.

"Katar očekuje siguran poraz, bez obzira na strategiju koju izaberu vlasti zemlje", piše agencija.

Prema ocjenama Bloomberga, nakon povećanja potražnje za gasom u Aziji kompanija "Katar petroleum" više neće slati tečni gas u Evropu, s tim da taj proces može trajati više mjeseci. Velika ponuda na svjetskom tržištu tečnog prirodnog gasa može ostati na snazi do 2025. godine, smatraju u Međunarodnom gasnom savezu. Države-proizvođači gasa u budućnosti bi mogle da formiraju kartel sličan naftnoj organizaciji OPEK, kako bi se regulisalo tržište.