Britanci zbog pandemije gube 22 milijarde evra

Neke prodavnice u High Street dijelovima Velike Britanije, u decembru će raditi 24/7, kako bi uoči Božića i ostalih praznika barem malo smanjile štetu koju im je nanijela pandemija.

Sve do sada, ta zemlja je držala na snazi stroge mjere kada je riječ o radu objekata, posebno u Engleskoj. Djelimični karantin i meseci nagomilanih gubitaka, doveli su do toga da engleska ekonomija bude u dnevnom minusu od čak milijardu evra, do Božića i nakon njega.

Primark je odlučio da otvori 11 prodavnica koje bi radile danonoćno, a drugi lanci produžavaju radno vrijeme do kasno u noć. Brend M&S će otvoriti stotinu radnji, s radnim vremenom do ponoći, a svoja vrata će duže ostaviti otključana i kompanije John Lewis, Currys PC World, Next.

Istraživanje Centra za ekonomiju i biznis (Centre for Economics and Business Research - CEBR) nalaže da će bruto domaći proizvod Engleske biti manji za 13 procenata u odnosu na decembar prošle godine.

Sveukupno u decembru, koji je kratak radni mjesec, očekuje se da će ekonomija izgubiti čak 22 milijarde evra u poređenju sa istim periodom 2019. Istovremeno, ministri treba da razmotre dodjeljivanje veće novčane pomoći restoranima, pabovima i drugim preduzećima, koje je pogodio strogi režim.

Britanski zvaničnici su sada između dvije vatre: misle na ekonomiju, ali i na zdravlje ljudi. Jedan od vladinih naučnih savjetnika rekao je kupcima da se potrude da u jednoj radnji provedu manje od 15 minuta, kako bi suzbili rizik od dobijanja virusa korona.

Mjesečni djelimični karantin u Engleskoj trebalo bi da se završi sutra, a to je znak da sve radnje koje trguju neesencijalnom robom - mogu da otvore svoja vrata. Stručnjaci kažu da kupovina pred Božić ne mora biti opasna situacija kada je riječ o zarazi, ali samo pod ovim uslovima:

1. Ako svi zaista nose maske

2. Ako je dobar ventilacioni sistem u radnji

3. Ako svi drže predviđenu distancu od najmanje dva metra

4. Ako kupci ne borave u objektu duže od 15 minuta.

Ugostiteljski objekti u Engleskoj, prema mjerama drugog zatvaranja, mogu da poslužuju alkohol samo uz obilne obroke. Takođe, ljudi mogu da ostanu u pabu ili restoranu onoliko vremena koliko im treba da pojedu i popiju to što su naručili.

