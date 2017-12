Četiri puta bogatiji od Gejtsa i Bezosa

BAMAKO - Bogatstvo vlasnika "Amazona" Džefa Bezosa ove godine je premašilo 100 milijardi dolara, čime je on postao najbogatija osoba na planeti, prestigavši vlasnika "Microsofta" Bila Gejtsa.

Iako se radi o ogromnom bogatstvu, analitičari se slažu da ono nije ni blizu osobe koja se smatra najbogatijom u istoriji čovječanstva.

Riječ je o Musi Keiti I, poznatijem kao Mansa Musa, koji je u 14. vijeku vladao Kraljevstvom Mali na zapadu Afrike. Prema nekim procjenama, on je kontrolisao čak polovinu tadašnje svjetske trgovine zlatom i soli, od čega je i dolazilo njegovo enormno bogatstvo.

Magazin "Time" ranije je proglasio Musu najbogatijom osobom u istoriji, uz opasku da je bio "bogatiji nego što iko može opisati". Njegovo bogatstvo je, bukvalno, bilo neopisivo, rekao je tada za "Time" istoričar Džejkob Dejvidson.

Prema nekim drugim procjenama, kada bi se njegovo lično bogatstvo preračunalo u današnji novac, ono bi iznosilo čak 400 milijardi dolara, što bi ga učinilo četiri puta bogatijim od Bezosa ili Gejtsa.

Musa je vladao Kraljevstvom Mali u 14. vijeku. Živio je od 1280. do 1337. godine i bio je 10. mansa (kralj, sultan) ovog kraljevstva, koje se sastojalo od teritorije Gane, Mauritanije, Malija i okoline. Tokom njegove vladavine Mali je bio najveći proizvođač zlata na svijetu, i to u trenutku kada je ono bilo veoma traženo. Kada je riječ o Musinoj vladavini, najpoznatiji događaj koji se prepričava je njegov odlazak u Meku 1324. godine. Njegova delegacija je brojala čak 60.000 ljudi, uključujući 12.000 robova od kojih je svaki nosio po 1,8 kilograma zlata. U koloni je bilo 80 kamila od kojih je svaka nosila od 23 do 136 kilograma zlatne prašine.

Musa je usput dijelio zlato siromašnima, kupovao suvenire za zlato, a navodno je svakog petka gradio po jednu džamiju u mjestu gdje bi se zadesio. Ovo putovanje trajalo je čak godinu dana, a opisali su ga mnogi svjedoci koji su se zadesili na putu ove čudne povorke, koja je svuda izazivala nevjericu.

Musa je toliko dijelio zlato, da je to čak izazvalo krizu vlaute u Egiptu, kroz koji je prolazio. Ogromne količine zlata koje je dijelio dovele su do pada njegove vrijednosti, pa je Musa, navodno, pri povratku iz Meke zlato ponovo otkupljivao gdje god je mogao. Istoričari navode da je ovo jedini primjer kada je samo jedan čovjek imao toliku moć da diktira cijenu zlata.

Tokom njegove vladavine, u Maliju je razvijena urbana kultura življenja. Serđo Domian, italijanski istoričar umjetnosti i arhitekture, kaže da je Musa postavio temelje urbane civilizacije u ovom dijelu svijeta. Na vrhuncu njegove moći, Mali je imao najmanje 400 gradova. Musa je doveo arhitekte iz Andaluzije i Kaira da u prijestonici Timbuktu sagrade njegovu palatu i Djinguereber džamiju, koja i danas stoji. Timbuktu je uskoro postao centar trgovine, kulture i religije. U ovom i drugim gradovima osnovani su univerziteti, a Timbuktu je postao centar izučavanja islama.

Vijesti o ovom bogatom gradu putovale su širom Mediterana i južne Evrope, a trgovci iz Venecije, Granade i Genove dodali su Timbuktu na svoje mape putovanja. Na Univerzitetu Sankore u Timbuktuu izučavalo se pravo, astronomija, matematika i druge nauke, a posjedovao je najveću biblioteku u Africi, nakon Aleksandije. Musina palata je u međuvremenu nestala, a Univerzitet i džamija i dalje postoje. (Manager.ba)