Cijene goriva napumpale i cijene hrane

BANJALUKA - Sve veći rast cijena goriva u BiH pokretač je i poskupljenja životnih namirnica, što najviše u svojim novčanicima osjete potrošači, dok skuplje gorivo zasad neće dovesti do poskupljenja prevoza, jer bi prevoznici time izgubili putnike.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana "Don" iz Prijedora, kaže da više nijedna cijena goriva nije najavljena, nego da samo ide naviše.

"Tako idu i namirnice, to su takozvana tiha poskupljenja, na koja mi upozoravamo dvije godine unazad. To nije dobro za nas potrošače, unazad godinu dana smo za 20 KM mogli kupiti skoro 15 litara goriva, sada ne možete kupiti ni 10. Razlika je ogromna, taj fening koji je otišao na gorivo, otišao je i na bilo koji drugi proizvod", rekla je Marićeva.

Marićeva je naglasila da država tome mora da stane na kraj te da će nam ovako biti dok god bude slobodno formiranje cijena, koje država ne kontroliše i ne kaže da marža ne može ići iznad nekog postotka.

Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar, kaže da je cijena barela nafte trenutno niža nego u junu ove godine, kada je cijena litra goriva bila 2,31 KM. On kaže da je za očekivati ubrzo i dodatni rast troškova prevoza, hljeba i drugih namirnica.

"U avgustu, kada je cijena barela značajno pala, nije smanjena cijena goriva kod nas. Mišljenja sam da su ova poskupljenja potpuno neopravdana, da do njih nije trebalo doći i da država treba da interveniše i zaštiti građane", rekao je Hamdžić.

On je istakao da kada treba povećati cijenu goriva, to se pravda povećanjem cijene na svjetskom tržištu, a kada treba smanjiti - onda se poziva na slobodu formiranja cijena.

"Danas je potrebno izdvojiti 27,50 KM više na 50 litara goriva u odnosu na januar ove godine, prije uvođenja akciza, koje su u stvari bile glavni krivac i okidač za ovo divljanje cijena", ističe Hadžić.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, kaže da prevoznici nisu u mogućnosti podići cijenu usluga bez obzira na rast cijene goriva, te da su zato u bezizlaznoj situaciji.

"Posljednjih deset godina nismo digli cijenu ni za žuti fening, jer cijenu prevoza diktira naručilac. Većom cijenom bismo izgubili poslove, suočavamo se s odlaskom radnika, nelojalnom konkurencijom i nelegalnim prevoznicima, koji nam narušavaju cijene. Dovedeni smo na rub propasti što se tiče opstanka prevoznika", rekao je Grbić.

On kaže da je gorivo u FBiH već dostiglo 2,46 KM po litru, a da je u RS od 2,25 do 2,39 KM, te se očekuje da bi cijena do Nove godine mogla narasti na 2,5 KM.

"Iako cijena barel na svjetskom tržištu pada, kod nas ne pada. Kod nas se radi o slobodnom tržištu, gdje se formira cijena kako se hoće", pojašnjava Grbić.

Dejan Mijić, predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori RS i potpredsjednik Unije poslodavaca RS, kaže da cijena goriva kod nas raste, dok svagdje pada, i ako se nastavi poskupljenje goriva, moguće je i poskupljenje karata u zavisnosti od prevoznika.

"Postoje određene granice kada je poskupljenje karata u gradskom prevozu moguće. Što se tiče međugradskog saobraćaja, to svaki prevoznik odlučuje sam po sebi da li ima prostora za to. Definitivno su svi u problemu, jer je gorivo poskupjelo, a karta je skupa za standard naših putnika", rekao je Mijić i naglasio da je rješenje da se smanjuje broj polazaka na istim linijama ili da se lokalne samouprave uključe sa subvencijama.

Momčilo Sladoje, direktor "Centrotransa" Istočno Sarajevo, rekao je da ne misle da dižu cijenu voznih karata iako je poslovanje autoprevoznika veoma teško.

"U slučaju daljeg poskupljenja goriva prevoznici treba da razgovaraju kako to da prevaziđu", rekao je Sladoje.

Dragan Purišić, predsjednik Udruženja "BL taxi", kaže da do poskupljenje taksija uprkos povećanju cijene goriva neće doći, jer bi time izgubili putnike.

Trenutna cijena barela nafte na evropskom tržištu je 77,9 dolara, dok je u SAD 67,8 dolara.