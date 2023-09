Da li je Wizz Air pred bankrotom?

ZAGREB - Šta se dešava sa Wizz Airom? I dok su svi ostali super profitabilni, dok se ruše rekordi profitabilnosti, dok profit ostalih LCC (niskotarifni prevoznici) ide u nebesa, Wizz Air je megagubitaš.

I tu se moraju postaviti dva pitanja. Zašto je Wizz Air megagubitaš i može li Wizz Air izdržati ovakve gubitke?

U usporedbi sa Ryanairom, Wizz Air je istinski daleko, no tokom Covida-19 približio se easyJetu.

Kompanija je u samo 15 godina od nule došla na poziciju broj 3 Low cost carriera (LCC) Evrope, preskočivši Pegasus (2017.), pa Norwegian (2019.).

U 2019. Wizz Air je bio 8. po broju putnika Evrope, a ispred njega su samo najveći giganti, dva LCC-a (Ryanair i easyJet), EUB3 (Lufthansa Grupa, IAG i Air France-KLM), te još jedina dva igrača koja bi mogla preživjeti konsolidaciju zbog zaštite njihovih država (Turkish i Aeroflot).

Ovih osam igrača (i Wizz Air) jedini imaju šansu preživjeti konsolidaciju. Danas je Wizz Air na 7. poziciji preskočivši i Aeroflot.

Wizz Air u regiji ima baze u Skopju i Beogradu, 2022. je ukinuo bazu u Sarajevu, a upravo ukida bazu u Tuzli. Kompanija ima brojne linije u Nišu, Banjaluci, Prištini, Podgorici, Ohridu i Splitu, a leti i iz Dubrovnika, Ljubljane i Sarajeva. Prije je letio, no povukao se iz Zagreba i Osijeka.

Wizz Air u regiji leti 114 linija i 379 letova sedmično. kompanija ima najviše letova iz Skopja (94 leta i 29 linija), dok Beograd ima tek jedan let manje, no 22 linije. Iz Tuzle kompanija leti 48 letova na 16 linija.

Ovaj avioprevoznik e u Covid-19 godini (2020.) pokrenuo čak 260 novih linija i 14 novih baza, čak tri puta više nego 2019. godine. Kompanija je sa ekspanzijom krenula već u VI. mjesecu 2020. gotovo prvi dan po izlasku iz lockdown.

I to je glavni problem kompanije jer je u ekspanziju krenula prerano. Naime, Ryanair je sa svojom ogromnom ekspanzijom krenuo čak godinu dana kasnije (u V. mjesecu 2021.). Ovo je glavni razlog ogromnog minusa Wizz Aira.

Wizz Air je u IV. mjesecu 2020. operirao tek 3% svog kapaciteta, u V. mjesecu 10% svog kapaciteta, u VI. mjesecu 20%, a u VII. mjesecu čak 60% svog kapaciteta. Daleko više od konkurencije. I to sve govori. Na isti način vrtoglavu ekspanziju su imali i Frontier, Volari i JetSmart., piše analitičar Alen Šćuric na portalu Zamaaero.

Wizz Airova logika je bila poharati tržište kada su svi ostali preslabi da odgovore, pa čak i EUB3. I to drži vodu ako se ima novaca za to. No, Wizz Air je pritom potrošio enorman novac. No, o tome nešto kasnije.

Ipak kompanija se zaletjela i na koncu je morala zatvoriti brdo baza, poglavito u Zapadnoj Evropi, tj. Velikoj Britaniji, Norveškoj, Njemačkoj, Letoniji i Italiji. Wizz Air je u zadnjih tri godine zatvorio oko 1/4 svojih baza. Ogromna brojka.

Na koncu je Wizz Air otvorio i bazu u Abu Dabiju koju ozbiljno razvija i gdje ima 10 aviona. Kompanija je shvatila da je Etihad na koljenima, te se nije puno osvrtala na istovremeno pokretanje baze Air Arabie. Danas Wizz Air leti čak 39 linija iz Abu Dhabia, od čega dvije u našu regiju (Beograd i Sarajevo).

Prilikom ove ekspanzije kompanija je radila ogromne greške, greške na koje nismo navikli kod Wizz Aira i koje su daleko veće nego što je radila i jedna druga kompanija. Čak je i sam Josef Varadi, CEO kompanije objavio da su prilikom ekspanzije donijeli velik broj pogrešnih odluka, koje su im stvorile velik finansijski gubitak.

Wizz Air je u fiskalnoj godini 2019. (do III. mjeseca 2020.) imao 2,8 milijardi EUR prometa, te 344,8 miliona EUR profita. Početkom Covida-19 kompanije je imala 1,5 milijardi EUR gotovine što joj je bilo dovoljno za godinu i po preživljavanja bez ikakvog prometa. Čak 45,4% prihoda su bili neletački. RASK im je bio 3,95 eurocenta, a CASK 3,44 eurocenta. Prosječan prihod po putniku im je bio 69 EUR.

No, zbog puno preuranjene ekspanzije Wizz Air je od 2020. do 2022. (završno sa III/2023) akumulirao gubitak od enormnih 1,8 milijardi EUR. U 2022. kada su svi imali ogromne profita, gubitak im je bio čak 564,6 milijuna EUR.

Promet kompanije je bio 3,9 milijardi EUR, dakle bitno više nego 2019. no evidentno sistem jako ne valja ako je razlika profit/gubitak 2019. spram 2022. bila preko 900 miliona EUR. U isto vrijeme Ryanair je imao 10,8 milijardi EUR prihoda, te nevjerovatnih i rekordnih 1,4 milijardu EUR profita. I sad se postavlja pitanje kako je to Ryanair imao tako ogroman profita, a Wizz Air tako ogroman gubitak, i kako je razlika među kompanijama skoro 2 milijarde EUR.

U drugom kvartalu 2023. (IV-VI. mjesec) Ryanair je imao 663 miliona EUR profita na 3,7 milijardi EUR prometa, dok je Wizz Air imao promet od 1,2 milijardi EUR i vrlo mali profit od samo 61,1 milion EUR. Wizz Air je imao load faktor od 91,2 posto, također bitno manje od Ryanaira koji je ostvario čak 95 posto load faktora.

Michael O’Leary, CEO Ryanair grupe je izjavio da Wizz Air otkriva kako u Zapadnoj Evropi ne može funkcionisati po načelima Istočne Evrope, te će morati dozvoliti sindikate, kao što je Ryanair isto morao dozvoliti 2017. godine. A to znači gubitak prednosti jeftine radne snage Wizz Aira. O’Leary smatra da će ovo usporiti Wizz Airovu ekspanziju na zapadu. I evidentno Wizz Air ne uspijeva na zapadu.

Wizz Air ima enormnih kašnjenja i otkazivanja letova. Daleko više nego i jedna druga kompanija. Uz sve to kompanija ne plaća kompenzacije za duga kašnjenja i otkazivanja. Ona jednostavno odbija platiti kompenzacije, a oglušava se čak i na sudske odluke koje joj nameću plaćanja. Hrabro? Ne ludo, to će im se sigurno obiti o glavu.

Wizz Air ove zime ima velik broj otkazivanja, poglavito u regiji gdje će imati manje linija i frekvencija u Ohridu, Banja Luci, Nišu, Podgorici, Tuzli i Sarajevu. Tek u Beogradu i Skopju će imati više letova i linija.

Odgovorili smo zašto je finansijski rezultat toliko loš (puno preuranjena ekspanzija, te ogromna broj grešaka). I sad dolazimo do glavnog pitanja ovog članka. Može li Wizz Air preživjeti 1,8 milijardi EUR akumuliranog gubitka? Ovdje je važno naglasiti da su kompanije veličine Wizz Aira (Kingfisher, Air Berlin, Jet Airways, Alitalia…) bankrotirale za bitno manju svotu gubitka, za oko milijarde EUR.

No, ono što je najbitnije, iza IndigoPartnersa stoji JP Morgan Chase, jedan od 5 najvećih financijskih institucija svijeta, težak 3,9 biliona dolara, sa godišnjim prometom od 128,7 milijardi dolara i profitom od 37,7 milijardi dolara, te 293.723 zaposlena.

Vlasnici ove kompanije su najutjecajnije svjetske porodice Rockefeller i Morgan. Ova kompanija preko 100 godina kroji sudbinu svijeta, a direktno je utjecala na i doslovce finansirala oba svjetska rata, te odlučila kada će oba svjetska rata prekinuti (uvođenjem SAD-a u rat). Kada oni odluče nešto to će se desiti bez obzira na protivljenje drugih poslovnih subjekata svijeta, uključujući i sadašnje najveće zrakoplovne kompanije. To je gotova stvar! To će se desiti!!!

I upravo radi toga Wizz Air i preživljava enormnih 1,8 milijardu EUR, upravo radi toga oni si mogu dozvoliti narudžbu od 352 aviona (skoro 200 posto današnje flote). I zato Varadi ne pada. Svaka normalna kompanija bi radi tolikog gubitka već odavno smijenila CEO-a. Wizz Air to nije učinio. Zašto? Jer Varadi samo radi ono što je JP Morgan Chase od njega (i drugih kompanija IndigoPartnersa) zatražio. Pod svaku cijenu ekspanzija i preuzimanje što većeg dijela tržišta. Novac nije u pitanju. JP Morga Chase si to može dozvoliti.

O’Leary je rekao da je jedina šansa Wizz Aira da se spoji sa easyJetom kako bi po broju aviona, linija i baza (easyJet ima baze na zapadu, Wizz Air na istoku) mogli konkurirati Ryanairu. U protivnom će ih veliki pojesti. Prisjetimo se da je 2022. Wizz Air ponudio spajanje easyJetu, što je ovaj odbio.

"No, nikako se ne slažem sa O’Learyem. Iza Wizz Air stoji enorman kapital koji će napraviti da kompanije na samo preživi, nego da nastavi enormno rasti", zaključuje Šćuric..