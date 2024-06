Da li je realno da u RS plata 2026. bude 1.000 evra?

BANJALUKA - Republika Srpska bi tokom 2026. godine mogla imati prosječnu platu od 1.000 evra, tako su barem najavili Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Radovan Višković, premijer RS.

Dodik je prije nekoliko dana kazao da očekuje da će narod u Srpskoj 2026. godine imati prosječnu platu 1.000 evra.

"Nisu tačne stalne tvrdnje opozicije da će Republika Srpska bankrotirati. Budžet Republike Srpske u odnosu na ostvarenje za prošlu godinu veći je za 18 odsto, dok prosječna plata u Srpskoj iznosi 1.400 KM ili 700 evra, što je bilo nezamislivo prije nekoliko godina", naveo je, između ostalog, Dodik.

Višković je naveo da je cilj vlasti da 2026. godine prosječna plata bude 1.000 evra te da je to opravdano s obzirom na to da je u aprilu bila veća od 700 evra.

"Kada smo prije nekoliko godina rekli da će prosječna plata u Republici Srpskoj biti 1.000 KM, mnogi su to omalovažavali i nisu vjerovali da ćemo uspjeti. Prosječna plata bi bila i veća od 1.000 evra da je prije 15 godina dobijen gasovod i dvije gasne elektrane po 600 megavata, kako je bilo predviđeno projektom i za šta su bile obezbijeđene finansije", naglasio je Višković.

Provjerili smo sa ekonomistima, sindikatom i poslovnom zajednicom u Srpskoj da li je izvodljivo da plata tokom 2026. godine bude 1.000 evra ili veća, te šta je potrebno da se učini kako bi se to ostvarilo.

Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rekao je za "Nezavisne novine" da definitivno imamo trend rasta prosječne plate prethodnih godina, i to za nekih 400 KM u posljednje dvije ili tri godine.

"Ipak, ja sam pesimista da ovako nešto može da se ostvari u dvije godine. Moja procjena je da za dvije godine nije realno da prosječna plata bude 1.000 evra, dok je za četiri godine to moguće, ali za to sve je potrebna politička stabilnost kako bi došle ozbiljne investicije. Privredni razvoj je veoma složen i ima više načina da se to ostvari. Jedan od njih je kad vam odlazi stanovništvo, pa oni koji ostanu postanu produktivniji. Drugi način je privlačenje stranih investicija, jer Srpska ima ogromne privredne resurse. Ako se iskoristi taj potencijal u energetskom sektoru, tu ćemo imati prosječnu platu od 1.000 evra, ali to podrazumijeva investicije od više milijardi KM u energetske objekte i opet nekoliko godina čekanja da se to realizuje. Mislim da je ovo prilično ambiciozno te da slijede neka predviđanja i obećanja koja su bila u Srbiji, ali koja su se na kraju obistinila. Srbija je do prije tri-četiri godine imala dosta nižu prosječnu platu u odnosu na nas, a sada imaju dosta višu. Tamo je dinamičniji privredni rast. Moguće je da ćemo od njih nešto naučiti i prepisati njihove modele", objasnio je Đogo.

Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, kazao je da su poslodavci u svakom slučaju za to da se stvaraju bolji uslovi i da radnici budu bolje plaćeni.

"Međutim, moraju se značajno mijenjati uslovi poslovanja na tržištu Srpske, odnosno u kompletnoj industriji, ako se želi ovako nešto ostvariti. Moramo biti svjesni da je struktura naše privrede radno intenzivna, te da je učešće rada u ukupnim troškovima dosta visoko. Takođe, imamo dosta kompanija koje nisu dovoljno tehnološki opremljene te da nisu dovoljno automatizovani radni procesi kako bi se kroz određen rad stvarala nova vrijednost. Ukoliko ostanu ovakvi uslovi, veoma teško možemo stići do te plate, a da to ne bude praćeno prestankom rada mnogih privrednih društava. Postoje određeni uslovi koje bi trebalo mijenjati kako bi se išlo prema takvim težnjama. Prije svega, moraju biti velike investicije u proizvodne procese te bi se morala mijenjati struktura privrede. Bez drastičnih promjena strukture privrede ne može doći do povećanja prosječne plate na 1.000 evra u dvije godine. Podaci zvaničnih statistika govore da je pad zaposlenosti u prerađivačkoj industriji od 5,2 odsto, a industrije ukupno četiri odsto. Tako je i smanjen izvoz osam odsto, a povećan uvoz za 7,3 odsto. U padu privredne aktivnosti novo povećanje troškova bi moglo značiti još veće negativne efekte", istakao je Škrebić.

Danko Ružičić, potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu, naveo je da je prosječna plata trenutno 720 evra, tako da je za dvije i po godine sasvim realno da ona iznosi 1.000 evra.

"Ako ne bude tolika ili veća, a nastavi se trend dizanja cijena, privreda nema šanse da sa tako niskim platama zadrži radnike i da nastavi da posluje i bude konkurentna i izvozno orijentisana. Mi svakako planiramo da predložimo Uniji poslodavaca i Vladi RS da se uvede novi sistem plata koji bi predstavljao novi način vrednovanja svakog radnog mjesta. Mi podržavamo povećanje plata i ako se ovako nastavi, za dvije do dvije i po godine prosječna plata od 1.000 evra je realno ostvariv cilj", zaključio je Ružičić.

