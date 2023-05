Da li nam predstoji ponavljanje ekonomske krize?

BERLIN - Investitori bi trebalo da se pripremaju za mjesece prilagođavanja tržišta u sjenci prijetnje od nove "finansijske nesreće", upozorava Ludovik Subran, glavni ekonomista njemačkog giganta među svjetskim osiguravajućim kućama, kompanije "Allianz".

On je za televiziju Bloomberg rekao da imamo sve segmente takozvanog Minski momenta - pojave nazvane po ekonomisti Hajmanu Minskiju, koja podrazumijeva nagli pad cijena imovine poslije nagomilavanja duga.

"Vidite da svuda ovi bazeni likvidnosti ili kršenje likvidnosti počinju da budu vidljivi", ukazuje Subran.

Ovaj ekonomista nije prvi koji je pribjegao tom opisu otkako je u martu počeo niz bankrota američkih banaka, ali njegova upotreba termina i njegova lista povezanih rizika naglašavaju kako okolnosti koje su dovele do tih previranja i zahvatile Credit Suisse Group takođe nisu nestale.

"Naravno da su komercijalne nekretnine i omča propasti sa regionalnim bankama u SAD zabrinjavajući. Zabrinut sam zbog pogrešne cijene korporativnog kreditnog rizika", kaže Subran.

Iznenadne promjene u globalnoj monetarnoj politici karakterišu agresivna povećanja kamatnih stopa i to je dovelo do trenutnih tenzija, ali on smatra da bi trebalo uraditi više od toga.

"Svima je problem sada veoma naglo zatezanje, ali onda postoji i dodatni sloj pogrešnog upravljanja rizikom. Nova finansijska nesreća mogla bi doći iz bankarskog sektora, mogla bi doći od nekih veoma specijalizovanih hedž fondova u komercijalnim nekretninama, ali bi mogla doći i iz mješavine ta dva sektora", kaže Subran.

On ukazuje na to da investitore očekuje uzbudljiva i teška "vožnja" puna neravnina.

"Ne mislimo da smo u rimejku globalne finansijske krize, ali mislim da će ovi trenuci oslobađanja, ovi katarzični trenuci sigurno biti češći u narednih nekoliko mjeseci", kaže Subran.

Šta je Minski momenat?

Termin, nazvan po pokojnom američkom ekonomisti Hajmanu Minskiju, označava, naime, kraj ekonomskog buma i prosperitetnih perioda u kojima su se investitori ohrabrili da preduzmu agresivne špekulativne radnje i rizikovali da pozajmljuju ono što ne može da se otplati.

U tom periodu cijene prestanu da rastu, a zajmodavci traže otplatu kredita, pa investitori moraju da počnu da prodaju imovinu - a to sve može dovesti do iznenadnog kolapsa u cijeni imovine, dok tržište svjedoči Minski momentu.

(Bankar.me)