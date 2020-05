Demontaža dosadašnje organizacije rada, i procvat rada onlajn

TRST - Krizu koju je izazvala pandemija koronavirusa italijanski filozof i bivši gradonačelnik Vencije Masimo Kačari uporedio je sa velikom ekonomskom krizom iz 1929.

Prema podacima Svetske organizacije rada, nakon pandemije, milijardu i po stanovnika zemlje ostaće bez posla.

Kačari tvrdi da se za vrijeme ove zdravstvene krize dešava duboka promjena unutar kapitalizma i između kapitalizma i rada.

Kao primjer on navodi da su cijele grane industrije uništene, a s druge strane sektori kao "big data" i e-komerc su doživeli pravi procvat i ogromnu zaradu u ovoj krizi.

“Prisustvujemo 'uživo' totalnoj demontaži dosadašnje organizacije rada, i procvatu rada onlajn, koji radnika dovodi u situaciju da rade dvostruko, a za poslodavce trošak je dva puta manji. I naravno ako radnici ostaju sami kod kuće i uloga i značaj sindikalnih organizacija se mjenja”, kaže Masimo Kačari.

Mišljenja je da je pandemija koronavirusa samo istakla ono što se već neko vrijeme dešava, da je ubrzala transformaciju mehaničkog rada, ka tehnološkom i elektronskom.

"Ta promjena je tako brza da ne vidim koja politika, koja vlada je može uspješno kontrolisati. Plašim se da i demokratija može biti žrtva takvih promjena. Mnoge vlade reaguju ad hok, to jest nespremne su i donose odluke od slučaja do slučaja. Bojim se da u bliskoj budućnosti države mogu biti podstaknute da vladaju dekretima a to nas može pretvoriti u autoritarna društva”, kaze poznati italijanski filozof.

Podseća da je zbog pandemije broj nezaposlenih je udvostručen u velikom broju zemalja pogođenih virusom, a takve promjene ne mogu proći bez rasta socijalnih i političkih promjena u društvima.

"Države se ne mogu beskrajno zaduživati da bi pomogli nezaposlenima ili da bi ublažili nezadovoljstvo. Rešenja se moraju tražiti u dogovoru sa uspešnim industrijama", navodi on.

Kačari zaključuje da je neophodno obračunati se sa zemljama koje su poreski raj, odnosno onima koje omogućavaju izbegavanje plaćanja taksi, a prije svega sa takvim državama unutar granica Evropske unije.