Devet savjeta Donalda Trampa za uspjeh

Poznato je da je predsjednik Donald Tramp jedan od najuspješnijih američkih biznismena. On je svojevremeno objavio knjigu "Umjetnost posla", u kojoj je, na osnovu vlastitog poslovnog iskustva, iznio sajvete o tome kako napraviti što veći uspjeh u karijeri.

Iako je od objavljivanja te knjige prošlo mnogo godina, aktuelnost savjeta nije se nimalo promijenila. Ovo su neki od njih:

1. Pronađite svoju "umjetnost"

Ne bavim se biznisom zato što trebam još novca. Imam više novca nego što ikada mogu potrošiti. Bavim se biznisom jer je to ono što najbolje radim, za šta sam rođen. To je moja umjetnost. Kao što neko divno slika ili piše divnu poeziju, tako ja sklapam odlične poslove.

2. Ciljajte visoko

Moj stil pravljenja poslovnih dogovora je jednostavan. Ciljam veoma visoko, a onda navaljujem dok ne dobijem ono što želim. Ako razmišljaš, razmišljaj veliko! Većina ljudi ima male ciljeve, jer se boje uspjeha i pobjede.

3. Budite opsesivni

Jadan od ključeva uspjeha je potpuna fokusiranost koju sam primjetio kod mnogih veoma uspješnih biznismena. Oni svom poslu pristupaju opsesivno, nekada čak manijakalno.

4. Budite primijećeni

Možete imati divan proizvod, ali ako ljudi ne znaju za njega, on neće mnogo vrijediti. Morate izazvati interes i stvoriti uzbuđenje. Mediji su uvijek gladni dobrih priča i senzacija, jer je to u prirodi tog posla. Ako ste malo drugačiji i radite stvari na hrabar i drugačiji način, mediji će o vama rado pisati.

5. Budite spremni da gubite

Ljudi misle da sam kockar, ali ja se nikad nisam kockao. Za mene je kockar neko ko savlja novac u automat za kockanje – ja preferiram da posjedujem automat za kockanje. Veoma sam konzervativan u biznisu. Uvijek zamislim šta bi se moglo najgore desiti u nekom poslu. I, ako mogu živjeti s tim, onda će sve drugo biti čisti dobitak.

6. Pokažite zube

Koliko god se trudite da budete pozitivni, postoje slučajevi kada je konfrontacija jedini izbor. Veoma sam dobar prema ljudima koji su dobri prema meni. Ali kada me ljudi loše tretiraju ili pokušaju da me iskoriste, ja im žestoko uzvratim. Naravno, postoji rizik da ćete time situaciju dodatno pogoršati. No, moje iskustvo govori da, ako se borite za nešto u šta vjerujete, čak i ako to znači da će se neki ljudi otuđiti od vas, stvari će na kraju ipak ispasti bolje po vas.

7. Oslobodite se formalnosti

Većina ljudi je iznenađena načinom na koji radim. Ne nosim aktovku. ostavljam vrata svog ureda otvorenim… Ne možete biti poduzetni i maštoviti ako se opteretite s previše forme. Volim da dođem na posao i jednostavno vidim kako će se stvari tog dana razvijati. U mom životu ne postoji "tipična sedmica".

8. Vjerujte instiktu, ne brojevima

Kod ulaganja se ne oslanjam previše na brojeve i marketinška istraživanja. Kada dođem u neki grad pozovem taksi i tokom vožnje razgovaram s vozačem, i možda baš tada dobijem onaj osjećaj u stomaku. Velike konsultantske firme naplaćuju 100.000 dolara za studije o tome da li ići u neku investiciju a da na kraju uopšte ne dobijete jasan zaključak.

9. Zabavite se

Ako ne može biti zabavno, šta je onda poenta? Život je krhak i sve se može promijeniti u bilo kom trenutku, bez najave. Zbog toga ne uzimam stvari previše ozbiljno. Ne provodim vrijeme brinući o tome šta sam trebao uraditi drugačije ili šta će se desiti u budućnosti. Ne znam kako će se okončati moji poslovni poduhvati ali znam da sam uživao praveći ih.

(bankar.me)