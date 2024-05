Đokić: Energetska tranzicija skup proces moguć samo uz finsijsku podršku EU

BUDVA - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da je energetska tranzicija Republike Srpske finansijski zahtjevan proces koji je moguće provesti jedino uz finansijsku podršku EU.

Đokić je, učestvujući na Simpoziju energetike u Budvi, rekao da putem ovakvih energetskih skupova nosioci energetskih aktivnosti u procesu tranzicije razmjenom iskustava i utisaka dolaze do razumijevanja tih procesa.

"U suštini, ovdje se sva aktivnost svodi na to da smo svi svjesni svojih obaveza i uloga i potrebe da tu tranziciju dalje postičemo, kreiramo, vodimo i provedemo. Ali je za to potrebno stvoriti preduslove", rekao je Đokić Srni.

Istakao je da je energetska tranzicija zahtjevna, posebno sa stanovišta finansijskih sredstava.

"Postojeće elektroprivrede svih država, to je danas rečeno, nisu u stanju da budu nosioci takvog procesa i nemoguće je očekivati da će doći u priliku, niti države u kojima su organizovane, da one iz svojih izvora, iz budžeta, osiguraju sredstvo za tranziciju", rekao je Đokić, prenosi Srna.

On je naveo da je energetska tranzicija, kao jedan zahtjevan i skup proces, moguća ukoliko Evropa i njene financijske institucije osiguraju sredstva za tu tranziciju.

"Tranzicija u BiH košta oko 15 milijardi KM. U ovom trenutku, po sadašnjoj procjeni, mi taj novac nemamo. Nema ga ni Republika Srpska, nema ga ni Federacija BiH. Drugo, u procesu se suočavamo sa potrebom zbrinjavanja ljudi u regionima gdje se danas eksploatiše ugalj za proizvodnju električne energije. Ako će se to napuštati negdje poslije 2050. godine, šta da radite sa tim regionima, šta da radite sa ljudima u tim regionima. Mi iz Republike Srpske takav proces tranzicije ne možemo prihvatiti, da kroz njega na taj način prolazimo", istakao je Đokić.

On je rekao da Republika Srpska očekuje ozbiljniju i značajniju finansku podršku, ali bez uslova koji bi bili političkog karaktera.

"To se otprilike i dešava da je u BiH, pa i za Republiku Srpsku, prisutan proces prilagođavanja evropskim uslovima i to podrazumijeva vrlo jasne politike reformi u zemlji, političke reforme, a sa druge strane imate ovu energijsku tranziciju kao jedan drugi proces i vidim da se to nekako pokušava povezivati. Da se provođenje političkih reformi uslovljava kroz proces tranzicije u dijelu dodjele srestava za taj tranzicijski proces ukoliko ispunite političke uslove. To je apsolutno neprihvatljivo, nepošteno i danas smo čuli, to sam i ja rekao, ali i drugi, da to nije pravedna tranzicija", rekao je Đokić.

Naveo je da je jedino moguće da se proces energetske tranzicije radi sa evropskim institucijama, uz njihovu finansijsku podršku.

"Vidljivo je Republika Srpska napredovala u odnosu na mnoge druge države. U pogledu zakonodavstva mi smo donijeli sve zakone koji su evropskog karaktera, sa evropskim standardima, i to mi je jako drago, na to sam veoma ponosan. Imamo usvojene politike koje nas vode kroz proces tranzicije u narednom periodu. Imamo i volju da tu tranziciju provodimo, posebnu u dijelu usmjerenja na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i tu smo već uradili veoma mnogo", istakao je Đokić.

On je naveo da je Republika Srpska postala investiciono veoma zanimljivo područje sa velikim brojem investitora i investicija.

"Oko 4,3 milijarde u ovom času se u Republici Srpskoj ili investira ili se priprema, ili je u toku razvijanje projekata te vrijednosti, što Republiku Srpsku čini vrlo vidljivim, progresivnim subjektom energijske tranzicije i energijskog razvoja u ovom trenutku u regionu", naglasio je Đokić.

On je naveo da su aktuelne dvije velike investicione aktivnosti u regionu, a to su energetika i saobraćaj.

"Možemo govoriti o energeticiji i saobraćaju, to je prenos električne energije, ulaganje u prenosne kapacitete. Cilj je da svoju energiju, koju ćemo dobijati u narednom periodu iz obnovljivih izvora, možemo transportovati, prenijeti je u druge regione izvan Republike Srpske", rekao je Đokić.

Đokić boravi u Crnoj Gori gdje u Budvi učestvuje na Simpoziju energetike koji organizuje Elektroprivreda Crne Gore.

On je danas učestvovao na panel-diskuciji o značaju i ulozi EU u kreiranju investicionog ambijenta u regionu.

Osim Đokića, na panelu su učestvovali i ministar energetike i rudarstva Crne Gore Saša Mujović, prestavnici Ministarstva energetike i rudarstva Srbije, delegacije EU i EBRD-a.

