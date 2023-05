Dodik: Srpska neće imati problema finansijske prirode

BANJALUKA - Republika Srpska ima sredstva za isplatu dospjelih obaveza krajem juna i lažna je priča da se nalazi u teškoj situaciji, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare.

Dodik je poručio da "Srpska neće imati problema finansijske prirode".

"Republika Srpska će svoje obaveze izvršavati onako kako to predviđa budžet i zakonodavstvo. Napadi na Srpsku u smislu dramatizacije situacije nisu ništa novo i oni su koordinirani. Šta bi htjeli ovi iz američke i britanske ambasade i dijela evropskih zemalja? Oni bi htjeli da mi potpuno postanemo njihovi zavisnici i da ne možemo da se odbranimo od bilo kakvih njihovih zlih namjera prema nama", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su to pokušali blokirajući određena sredstva koja su obezbjeđena kroz razne transfere, ali da to neće ugroziti Srpsku.

On je dodao da svi problemi na ekonomskom planu u znatnoj mjeri dolaze od pogrešne politike koju vodi Zapad iako, kako je naveo, naravno "ima i naših slabosti".

Prema Dodikovim riječima, Zapad je generisao inflatorna i druga kretanja na globalnom nivou, od politike koja ide za tim da svi transferi prema nekim državama moraju da prođu preko transakcionih računa koje drže zapadne banke, a koje odlučuju o tome hoće li nešto da puste, bez obzira što se radi o vašem novcu.

"To je jedna kolonijalna situacija, kolonijalna uprava u kojoj oni žele da disciplinuju nekoga", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, krajem juna Srpska ima dospjeće obaveza od 320 miliona KM u jednom danu.

"Srpska je nudila da od Nove godine sukcesivno izvrši to plaćanje, ali to nije prihvaćeno jer berze ne priznaju ta pravila. Mi smo vršili koncentraciju i već sada imamo taj novac na računima i možemo da to završimo jednokratno", izjavio je predsjednik Srpske.

Kada je riječ o Međunarodnom monetarnom fondu, Dodik je rekao da već godinama ne postoji aranžman sa tom institucijom.

"MMF pokušava ovdje da nametne neke svoje politike, kao što je smanjivanje plata, čime se u ovakvim okolnostima ide na destabilizaciju, a ne stabilizaciju. U međuvremenu, strane banke su odavde odnijele više dobiti nego što su dale pomoći", naglasio je Dodik.