Državne kase nikad punije, džepovi građana sve prazniji

BANJALUKA, SARAJEVO - Za razliku od državnih kasa, koje su sve punije, situacija za građane nije nimalo ružičasta, jer sve ukazuje da su im džepovi sve prazniji.

Tim riječima borci za zaštitu potrošača i sindikalci porede svakodnevicu "običnih smrtnika" s jedne, te prihode institucija koje se bave prikupljanjem poreza s druge strane.

Prije nekoliko dana, odnosno u četvrtak, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pohvalila se da je prvi put u istoriji za mjesec prikupila više od milijardu KM, tačnije u julu im je "leglo" milijardu i 73 miliona KM, što je za 122 miliona više u odnosu na jul 2023.

Već sutradan, Poreska uprava Republike Srpske je saopštila da je za sedam mjeseci ove godine naplatila 2,373 milijarde KM javnih prihoda, odnosno 288 miliona KM, tj. 14 odsto više u odnosu na isti period 2023. godine.

Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana DON Prijedor, ističe da od ubiranja poreza najviše koristi ima država, a nikako građani. Tako će se, dodaje, desiti i ovaj put.

"Što je više poreza, bolje je svima koji su u vlasti da to lakše rasporede, a nikako nema ni povećanja penzija ni plata, tako da građani od svega ovoga imaju najmanje koristi. Ipak treba nahraniti silnu administraciju koju imamo, tako da ubiranje poreza nije na dobrobit građana", kaže Marićeva.

U prošloj godini smo, dodaje, više trošili nego u ovoj, a to je pokazatelj da mi koji živimo u BiH imamo sve manje novca.

"Sveukupno, slika nije nimalo ružičasta, već je vrlo loša što se tiče građana BiH. Situacija je davno bila alarmantna, a ovo sada prelazi u to da se bavimo samo politikanstvom, a suštinske stvari ne rješavamo", kaže Marićeva za "Nezavisne novine".

Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, kaže da je stav i sindikalaca da su građani sve siromašniji. Kako to izgleda u praksi, objasnila je na primjeru svoje branše.

"Prosječna plata u građevinarstvu je oko 1.100 maraka, što je svega oko 200 maraka više od najniže plate. Ali u tu prosječnu platu ulaze plate od menadžera i vlasnika, pa do onih koji imaju minimalac. To je jako malo i ne pokriva ni 45 odsto sindikalne potrošačke korpe, tako da radnici u građevinskom sektoru i dalje žive na minimumu egzistencije i nema naznaka da će to u narednom periodu biti popravljeno", kazala je Vrabičićeva za "Nezavisne novine".

Ona takođe ističe da su novčanici građana sve prazniji.

"Građani su sve siromašniji uprkos punjenju budžeta. Sve više se zadužuju i dižu kredite da bi preživjeli", navela je Vrabičićeva.

Adis Kečo, šef stručne službe u Savezu samostalnih sindikata BiH, u izjavi za "Nezavisne novine" kaže da razlog za to što su budžeti sve puniji, a džepovi radnika sve prazniji, leži u činjenici da se svaki dan suočavamo sa poskupljenjem svih dobara i usluga koje građani koriste.

"Tome je jednim dijelom rezultirala inflacija, ali možemo slobodno reći i pohlepnost poslodavaca da korištenjem situacije na svaki mogući način uvećaju svoju dobit. Sve to ide preko leđa radnika", rekao je Kečo.

Ekonomista Slaviša Raković kaže da od povećanih poreskih prihoda bolje "živi" država.

"Ne vjerujem da će to uticati na poboljšanje životnog standarda građana", rekao je Raković za "Nezavisne novine".

Prema podacima UIO BiH, prihodi od indirektnih poreza za sedam mjeseci 2024. godine iznosili su šest milijardi i 495 miliona KM i veći su za 543 miliona KM ili za 9,12 odsto u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili pet milijardi i 952 miliona KM. UIO je za sedam mjeseci 2024. godine privredi vratio jednu milijardu i 196 miliona KM.

Iz Poreske uprave Republike Srpske su rekli da su dobri rezultati u naplati javnih prihoda rezultat ne samo rada Poreske uprave Republike Srpske, nego i povećanja stepena odgovornosti poreskih obveznika kada je u pitanju izvršavanje obaveza i, uopšte, povećanju svijesti građana o plaćanju poreza.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.