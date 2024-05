Dva od deset kantona prikupila više od pola novca od poreza

SARAJEVO - Sarajevski i Tuzlanski kanton su u prva četiri mjeseca ove godine prikupili više od polovine ukupnog novca od poreza u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokazuju podaci entitetske Poreske uprave.

Od ukupno prikupljenog iznosa od 2.658.487.319 KM, Sarajevski kanton u ovom periodu prikupio je 985.373.595 KM, a Tuzlanski 450.148.731 KM.

Iz Poreske uprave FBiH su saopštili da su poreski obveznici u periodu januar - april ove godine uplatili 2.658.487.319 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar - april 2023. godine više za 226.809.202 KM, ili za 9,33%.

"Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 281.164.752 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 257.722.179 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 29.269.170 KM. Porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 23.500.672 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 142.906 KM, takse i naknade 268.373.261 KM, novčane kazne su donijele 21.484.694 KM, članarine su naplaćene u iznosu 5.555.254 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.217.772 KM", navode iz ove finansijske institucije.

Dodali su da su u ovom periodu naplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.769.884.038 KM.

"Broj zaposlenih na dan 30. april je bio 546.178. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30. april prošle godine, kada je broj zaposlenih iznosio 539.303, ovaj broj je veći za 6.875, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31. mart, kada je iznosio 542.715, veći je za 3.463", navodi se u podacima.

Poslije Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, najviše je novca uplaćeno u Zeničko-dobojskom, i to 334.823.452 KM.

Dalje slijedi Hercegovačko-neretvanski, u kojem je prikupljeno 315.192.169 KM, pa Srednjobosanski 197.428.841 KM, te Unsko-sanski sa 153.306.638 KM.

Zapadnohercegovački je uplatio novca za poreze u iznosu od 112.911.227 KM, Kanton 10 51.645.565 KM, a Bosansko-podrinjski 29.530.819 KM.

Najmanje novca je za četiri mjeseca uplaćeno iz Posavskog kantona, ukupno 28.126.283 KM.

Ekonomista Admir Čavalić rekao je za "Nezavisne novine" da ovi podaci potvrđuju tezu da su Sarajevski i Tuzlanski kanton pokretači ekonomije Federacije BiH.

"Zašto je to tako? Kanton Sarajevo je prije svega administrativni centar ne samo entiteta, nego cijele države, dok je Tuzlanski kanton apsolutno izvozno orijentisan kanton. Zbog toga je velika šteta što ova dva kantona nisu infrastrukturno povezana. Kada govorimo o putevima, najgora putna komunikacija je upravo između ova dva kantona. Zbog toga se stalno ponavlja da se riješi pitanje putne povezanosti ova dva kantona. Kada bi se to uradilo, podaci bi bili još bolji jer, kad imate značajniju integraciju dva ekonomska centra, to automatski znači veći rast, potencijal i slično. To bi bilo u interesu i ostatka FBiH, ali i cijele države", naglasio je Čavalić.

