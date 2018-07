Dvije i po milijarde KM za autoputeve čeka izbore

Samit u Londonu donio je Bosni i Hercegovini nove odobrene projekte. Tako bi se na Koridoru Vc trebalo graditi na dionicama Tarčin - Konjic i Buna - Počitelj. Godinu ranije i samit u Trstu, uz odgodu od nekoliko mjeseci zbog političkih prepirki oko Transportne zajednice, donio je četiri nova projekta.

Ni te dionice Koridora Vc još nisu postale gradilište. Čekaju li radovi novac, ili novac čeka radove, ili svi zajedno čekaju izbore...

"Tako da je Bosna i Hercegovina u roku od samo 12 mjeseci dobila projekata u vrijednosti većoj od milijardu maraka sa grant sredstvima većim od 180 miliona KM. I ono što sada svi očekujemo jeste da oni koji su zaduženi za realizaciju i implementaciju ovih sredstava zaista ubrzaju svoje aktivnosti i da na svim dionicama vrlo brzo vidimo značajno intenziviranje konkretnih radova", kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

U ubrzane aktivnosti na dionicama se nismo uvjerili, a ni odgovor Autocesta Federacije BiH na pitanja N1 upućena 19. jula nije stigao brzo - tačnije, nikako. Na Koridoru Vc aktivna su tri gradilišta: Svilaj - Odžak, Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica. Na web stranici ovog javnog predzeća tok radova istaknut je procentualno. Tako je npr., rok izgradnje za dionicu Drivuša – Klopče već produžen. Kraj radova očekuje se polovinom 2018., a građenje je na web stranici dostiglo - 72,05 odsto.

"U ovom momentu mi imamo negdje oko 2 milijarde i 500 miliona KM na raspolaganju sredstava koja u isključivo na entitetima. Državnom ministarstvo nema ingerencije da raspisuje međunarodne tendere. Ja bih vas zamolio da isto ovo pitanje, ne bi volio da izigravam portparola svojim entitetskim kolegama, ali sada je lopta u nihovim rukama. U ovom momentu imamo za 10 dionica na Koridoru Vc spreman novac koji može postati operativan. Teško je i nisam siguran koliko je izvodivo da će se to desiti prije izbora", podsjeća Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH.

U Republici Srpskoj se gradi i radi, tvrdi direktor Autoputeva. Završetak radova na dionici Doboj – Banjaluka očekuje se u avgustu.

"Neka ceremonija otvaranja svečanog vjerovatno će biti u funkciji ovih predstojećih, to je neminovnost, ali bez obzira na to autoput se završava uz napomenu da je ukupno od 36 kilometara dionice Prnjavor – Banjaluka - 10 kilometara pušteno prošle godine, a sada govorimo o 25 kilometara i definitivno krajem ovog ljeta imaćemo čitav autoput od Doboja do Banjaluke – 72 kilometra u saobraćaju. I ne samo to, nego uključujući i dionicu Gradišku – Banjaluka to će biti nekih 105 kilometra u jednom komadu", ističe Dušan Topić, direktor JP “Autoputevi Republike Srpske”.

Direktor Topić najavljuje i početak gradnje na Koridoru Vc. Trasa ovog koridora kroz Republiku Srpsku je 46,6 kilometara. Građevinski radovi prvih nepunih 7 kilometara čekaće proljeće iduće godine. Uz prvu, planirana je i druga dionica, a obje se rade kreditnim sredstvima EBRD-a.

"Ovo je jedna, da ne kažem ekskluzivna vijest, upravo smo ušli u pripreme sa EBRD-om za drugu dionicu Koridora VC - a to je dalje od petlje Kostajnica prema jugu – prema Karušama, prema granici sa Federacijom BiH. To je dodatnih 5,6 kilometara. To je jedan malo zahtjevniji teren, tu imamo dva tunela i most preko rijeke Bosne. Plan je da to pripremimo u potpunosti i budemo spremni za potpisivanje ugovora u maju 2019. godine za kada je u Sarajevu planirana godišnja Skupština EBRD-a", otkriva Topić.

Zbog autoputa u segmentima vozači na dužim relacijama nekoliko puta moraju izlaziti i ulaziti na završene dijelove. I iznova plaćati. Ako krenete iz Sarajeva za Banjaluku autoputem možete ići do Zenice. Vožnja se dalje nastavlja magistralnom cestom do Doboja. Tu se može priključiti na autoput od Doboj do Prnjavora. Potom se vožnja nastavlja magitralnom cestom do Drugovića, a onda opet stupa dionica autoputa u dužini od oko 12 kilometara do ulaza u Banjaluku. (N1)