Dvije trećine turista manje u Banjaluci

U prvih 11 mjeseci prošle godine, prema statističkim podacima, evidentirana su 28.382 dolaska ili 64,33 odsto manje turista na području grada nego u istom periodu 2019. godine, rekli su za "Nezavisne" u Turističkoj organizaciji grada.

Istakli su da je u prvih 11 mjeseci prošle godine zabilježeno 43.520 noćenja u gradu na Vrbasu ili 65 odsto manje u odnosu na 2019. godinu.

"Ovi rezultati su i nešto bolji s obzirom na to da uključuju prva dva mjeseca 2020. godine, kada nije još došlo do pojave virusa korona. Realno je očekivati da će pad turističkog prometa procentualno biti veći i u decembru, odnosno zaključno sa krajem godine", kazali su u Turističkoj organizacije grada.

Dodaju da su prošle godine najlošiji mjeseci za turizam bili april i maj, kada većina ugostiteljskih objekata nije radila.

"Do pada broja turista došlo je isključivo zbog pandemije virusa korona", istakli su u TOBL.

Prema podacima kojima oni raspolažu, u toku 2019. godine u prvih 11 mjeseci je u Banjaluci boravilo 79.549 turista, a zabilježeno je 124.405 noćenja.

"Od januara do marta 2019. godine imali smo 18.062 turista u gradu, a prošle godine 12.525. Od januara do juna 2019. godine imali smo 41.747 turista u gradu, a prošle godine 15.292, dok smo od januara do septembra 2019. godine imali 61.767 turista, a prošle godine 23.007", podaci su TOBL.

Naveli su da je od januara do marta 2019. godine bilo 30.072 noćenja na području grada, a prošle godine 19.538.

"Od januara do juna 2019. godine imali smo 67.317 noćenja, a prošle godine 23.780. Od januara do septembra 2019. godine 97.587, a u istom periodu prošle godine 35.680, što pokazuje koliki je pad", pojašnjavaju u TOBL.

Kada se poredi i zarada od boravišne takse, u toku 2019. zarađeno je skoro 300.000 KM, dok je u toku prošle godine Turistička organizacija grada prihodovala oko 123.000 KM.

Kazali su da je najviše turista u toku prošle godine bilo iz Austrije, Njemačke, Srbije i Hrvatske.

"Takođe, veći broj turista je u grad na Vrbasu u toku prošle godine dolazio iz Slovenije, Švajcarske, Rusije i Turske te drugih zemalja. Banjaluku su posjetili i turisti iz zemalja kao što su SAD, Venecuela, Južnoafrička Republika, Filipini, Argentina, Meksiko, Kina, Brazil i mnoge druge", zaključili su u TOBL.