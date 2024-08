EU za željeznice šalje milijarde, a građani se voze raspalim vozovima

BANJALUKA, BRISEL - Dok EU zemljama zapadnog Balkana nudi milijarde grantova i jeftinih kredita za obnovu željeznica, građani u oba entiteta u BiH voze se lokomotivama starim do 60 godina i putničkim vagonima često starijim od pola vijeka.

Naime, EU je posljednjom razvojnom strategijom akcenat stavila na željeznički saobraćaj, a sve rute na kojima putovanje avionom traje do sat vremena trebalo bi da budu zamijenjene željezničkim konekcijama. Zbog toga se ulaže u nove brze pruge, a EU želi do 2050. uspostaviti jedinstvenu vezu željezničkih koridora u koje bi bio uključen i region zapadnog Balkana.

U poslovnim izvještajima menadžment "Željeznica Republike Srpske" žali se na nedostatak državne strategije za razvoj željeznica i tvrdi da su često žrtva nelojalne konkurencije, posebno na drumskom saobraćaju, koji je, po pravilu, mnogo skuplji ako postoji željeznička alternativa.

"'Željeznice RS' suočene su s problemom starosti lokomotiva: veliki broj lokomotiva je van eksploatacije zbog dotrajalosti. Neophodno je što prije investirati u nabavku novih lokomotiva", piše u posljednjem Izvještaju o poslovanju za 2023. godinu, a ova rečenica ponavlja se u svakom izvještaju već gotovo deceniju, bez konkretnih ulaganja u poboljšanja i modernizaciju.

Prema njihovim riječima, prosječna brzina putničkih vozova iznosi tek 42,4 kilometra na sat, a teretnih "vrtoglavih" 36,6 kilometara na sat. Od 33 električne lokomotive, koje je po švedskoj licenci proizvodio zagrebački "Rade Končar", u voznom stanju ih je tek 15, dok neispravne koriste za rezervne dijelove. Od 22 ispravne lokomotive, koje su stare barem 40 godina, koristi se njih 15, vjerovatno da bi se spriječilo pretjerano habanje zbog nedostatka rezervnih dijelova. Još teža situacija je sa starim zelenim dizel lokomotivama proizvedenim u Americi između 1959. i 1966. godine, kojih ŽRS na stanju imaju tek 18, od kojih je 16 ispravno, a koristi se njih samo devet.

"ŽRS ima u upotrebi niz niskofunkcionalnih zastarjelih i istrošenih sredstava. Zbog zastarjelosti ne postoji mogućnost nabavke potrebnih rezervnih dijelova, a ne postoji ni saobraćajna politika i konkurencija od strane drumskog saobraćaja", navode oni u izvještaju.

Prema evidenciji stanja, ŽRS raspolažu sa samo 70 putničkih vagona, od kojih je njih 11 ispravno i koristi se. Što se tiče teretnih vagona, na stanju imaju 2.042, a u voznom stanju je njih tek 612. Na oko 400 kilometara željezničkih pruga sve češće se mogu vidjeti i strani teretni vozovi, koji predstavljaju sve ozbiljniju konkurenciju dvjema željeznicama u BiH. S obzirom na to da EU traži odvajanje infrastrukture od vozne komponente željeznica, u budućnosti će se moći očekivati ulazak evropskih špediterskih i transportnih kompanija koje će preuzimati klijente i poslove ako se nastavi zapostavljanje domaćih resursa.

Upravo da bi se to spriječilo EU je stavila zemljama regiona na raspolaganje velika sredstva za modernizaciju. U regionu jedino je Srbija ovu ponudu EU shvatila ozbiljno i povukla je gotovo milijardu evra grantova i povoljnih kredita, posebno za modernizaciju koridora X i nabavku novih vozova. Jedan od njih je i voz soko, koji saobraća od Beograda do Novog Sada, a očekuje se i produžetak rute do Budimpešte.

U poslovnom izvještaju za 2023. menadžment "Željeznica RS" ukazuju da vrijeme za značajna ulaganja polako ističe.

"Bitno je naglasiti da su za obnovu i dalji razvoj željezničke infrastrukture vučnih i vučenih sredstava potrebna značajna ulaganja, te se značajna pažnja posvećuje pronalaženju adekvatnih modela finansiranja s ciljem stvaranja konkurentnog željezničkog sektora", kažu oni.

