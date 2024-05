Efekti uredbe u Srpskoj: Karton od 30 jaja jeftiniji 0,6 KM

BANJALUKA - Nakon što je stupila na snagu Uredba o određivanju marže u prometu proizvoda, u trgovinama u RS najveća pojeftinjenja zabilježena su kod deterdženta za pranje veša u prahu i kod toalet-papira, a najmanja kod konzumnih jaja.

"Smanjenje cijena robe koja je obuhvaćena Uredbom razlikuje se od trgovca do trgovca, jer su cijene za ove proizvode prije stupanja na snagu Uredbe, izuzev za grupu osnovnih životnih namirnica koje su bile obuhvaćene prethodnom uredbom, formirane slobodno na tržištu", kažu u Ministarstvu trgovine RS.

Takođe, objašnjavaju u tom resoru, Uredbom su obuhvaćeni slični proizvodi različitih proizvođača i sa različitim cijenama, te ograničenja za različita pakovanja - smanjenje cijena je i po tom osnovu različito, u zavisnosti od proizvođača, ali i pakovanja.

Tako je karton sa 30 konzumnih jaja M klase u prosjeku jeftiniji do 0,60 KM, pavlaka (12 odsto mliječne masti) od 400 g 0,10 KM, cijelo pile do 0,50 KM, pileće viršle, pakovanje do 500 g, zavisno od pakovanja od 0,10 KM do 0,50 KM, pileći parizer, pakovanje do 800 g, zavisno od pakovanja od 0,10 KM do 0,50 KM, kokošja pašteta, pakovanje do 100 g, do 0,08 KM. Grašak zamrznuti, pakovanje do jednog kilograma, u prosjeku je jeftiniji za 0,69 KM, zamrznuta boranija/mahune, takođe pakovanje do jednog kilograma, za isto toliko, pasterizovana miješana salata od 2,4 kg do 0,80 KM, pasterizovani krastavci od 2,4 kg, do jedne KM. Tečni deterdžent za suđe, pakovanje do jednog litra, jeftiniji je u prosjeku za 0,60 KM, deterdžent za pranje veša u prahu, pakovanje do tri kg, do 0,90 KM, tečni sapun za ruke, pakovanje do litra, do 0,60 KM, toalet-papir, dvoslojni, pakovanje od 24 komada, do 1,40 KM.

"Još jednom ističemo da je prikazano prosječno pojeftinjenje na izabranom uzorku, uzimajući u obzir da Uredba obuhvata više od 500 proizvoda plasiranih u više desetina trgovačkih lanaca i manjih prodavnica", navode u Ministarstvu trgovine za Fenu.

Ministar trgovine RS Denis Šulić podsjetio je da je ova uredba na snazi do 30. juna.

"Cijena oko 500 osnovnih životnih namirnica snižena je u rasponu od oko 15 feninga do oko 90 feninga. Na primjer, na 30 jaja imate uštedu od nekih 60 feninga", rekao je Šulić.

Podsjećamo, Vlada RS je na sjednici od 4. aprila usvojila Uredbu o određivanju marži u prometu na maksimalno 10 odsto u veleprodaji, odnosno 12 odsto u maloprodaji za 16 proizvoda.

