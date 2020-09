Ekonomista predviđa: Dolar će da padne u 2021. godini

Naredna godina će biti brutalna za američku valutu, kaže profesor na Jejlu i ekonomista Stiven Rouč.

Kako je naveo, njegova naizgled luda ideja da će dolar da padne više nego što bi iko očekivao, više ne djeluje tako ludo.

"Dobili smo podatke koji su potvrdili dinamiku štednje i tekućeg računa na mnogo dramatičniji način nego što sam i sam očekivao", rekao je on.

Prema njegovim riječima, "deficit tekućeg računa u Sjedinjenim Državama, pogoršao se rekordno u drugom kvartalu".

Dodao je da je "takozvana neto-nacionalna stopa štednje, koja je zbir štednje pojedinaca, preduzeća i vladinog sektora, takođe zabilježila rekordni pad u drugom tromjesečju, vrativši se na negativnu teritoriju prvi put od globalne finansijske krize".

Prošlog juna, ekonomista je predvidio kolaps američkog dolara u narednih godinu ili dvije, možda i duže. Sada misli da će to da se dogodi do kraja 2021. godine. U nedostatku štednje i želji za rastom, mi držimo ove minuse i pozajmljujemo, a to valute uvijek gura naniže, rekao je.

Rouč koji je bivši predsjednik Morgan Stenlija, takođe je predvidio dvostruku receciju SAD, iznad 50 procenata.

"Kako ulazimo u sezonu gripa, rizik od ponovnog talasa zaraze nije nešto što možete odbaciti", naveo je on dodajući da istorijski podaci sugerišu da ovo nije vrijeme za bezbrižnost.

