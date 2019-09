Ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope od 1990. do 2018.

Bosna i Hercegovina od 1990. godine zabilježila je negativnu stopu ekonomskog rasta od jedan odsto, Srbija negativnih 11 odsto. Hrvatska je napredovala 58, Slovenija 98, a Turska nevjerovatnih 239 odsto.

Pomenute podatke objavio je Soner Cagaptay poznati turski politički analitičar s američkom adresom. Cagaptay je posmatrao period od 38 godina koji je posebno zanimljiv iz turske perskeptive, početne stagnacije te kasnijeg rasta i reformi.

U kontekstu zemalja bivše Jugoslavija prikaz je indikativan jer obuhvaća period koji počinje prije raspada SFRJ i rata te se posljedični ekonomski krah pojedinih današnjih država jasno nazire.

Economic growth in southeastern Europe between 1990 and 2018 pic.twitter.com/m3ygBIedSh