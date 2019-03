Energetska efikasnost, šansa za 4.900 novih radnih mjesta godišnje

BANJALUKA, SARAJEVO - Ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikanosti u BiH, bruto društveni proizvod (BDP) bi se mogao povećati za 370 miliona KM, a što znači otvaranje 4.900 novih radnih mjesta.

Ovo su podaci USAID-a, odakle poručuju da je energetska efikasnost razvojna mogućnost cjelokupne privrede zemlje, a investicioni potencijal pet milijardi KM.

Ocijenjeno je da bi se potražnja za materijalima i opremom poput prozora mogla udvostručiti ili čak utrostručiti, a potražnja za fasadama bi se povećala za trećinu.

"Primjenom ovog modela i ulaganjem 100 miliona KM godišnje, uštedjela bi se energija jednaka godišnjoj potrošnji 17.000 prosječnih domaćinstava, a došlo bi i do smanjenja emisije CO2 jednakog godišnjoj emisiji koju proizvede 19.000 vozila", navode iz USAID BiH.

Kako se dodaje, po trenutnoj dinamici investiranja u energetsku efikasnost od 10 miliona godišnje, biće nam potrebno 500 godina da dostignemo potencijal od pet milijardi KM.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kažu da veoma posvećeno i predano rade na podizanju energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Podsjećaju da je Zakonom o uređenju prostora i građenju, te podzakonskim propisima, propisano da nakon 1. januara 2016. svaka nova zgrada čija je bruto građevinska površina veća od 200 kvadratnih metara, osim onih koje su izuzete odredbama zakona, mora imati energetski sertifikat.

Tim sertifikatom se dokazuje da zgrada ispunjava propisane minimalne uslove i da ima energetsku klasu za tu vrstu i namjenu zgrade. Bez tog sertifikata nema ni upotrebne dozvole, a propisane su i novčane kazne učesnicima u građenju ako ne primjenjuju odredbe koje se odnose na energetsku efikasnost u zgradarstvu.

Iz Ministarstva podsjećaju i da se postojeće zgrade u javnom sektoru rekonstruišu radi povećanja energetske efikasnosti, a prvi takav projekat "Energetska efikasnost u Republici Srpskoj" je u završnoj fazi realizacije.

"Podsjećamo, sredstvima Svjetske banke u okviru ovog projekta do sada su rekonstruisana 32 objekta iz oblasti prosvjete i kulture i zdravstva, a očekujemo da uskoro započne i drugi projekat u ovoj oblasti, za šta je Ministarstvo, kao kontakt tačka za Zeleni klimatski fond, obezbijedilo bespovratna sredstva u iznosu od 17,3 miliona USD za BiH, od čega je 50 odsto za Republiku Srpsku", kažu iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za "Nezavisne".

U Centru za životnu sredinu Banjaluka smatraju da u BiH ima dosta prostora za unapređenje energetske efikasnosti u svim sektorima, od građevinarstva, proizvodnje energije, grijanja...

"Unapređenje energetske efikasnosti bi nam smanjilo potrebe za proizvodnjom novih količina energije, što bi dovelo do finansijskih ušteda, smanjenja emisija, kao i očuvanja životne sredine", rekli su iz Centra za životnu sredinu Banjaluka.

I Amra Skramončin, stručni saradnik u Centru za ekologiju i energiju Tuzla, smatra da u BiH još nije dovoljno razvijena svijest o primjeni mjera energetske efikasnosti.

"Međutim, u 2019, odnosno 2020. godini u BiH je planirana izrada državnog energetskog i klimatskog plana (National Energy and Climate Plan NECP) u kome treba da budu postavljeni ciljevi dekarbonizacije do 2030. godine, sa vizijom do 2050. godine, i plan njihovog dostizanja", kaže Skramončinova, koja se nada da će se, kroz implementaciju NECPa, povećati primjena mjera energetske efikasnosti.

O mogućnostima koje BiH ima u oblasti energetske efikasnosti biće riječi i sutra u Sarajevu, na konferenciji o obligacionim šemama za energetsku efikasnost.

Iz USAID-a najavljuju da će se na paneldiskusijama govoriti o obligacionim šemama kao pokretaču rasta BDPa i obligacionim šemama kao instrumentu zaštite životne sredine.