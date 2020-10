FED: Ekonomski oporavak SAD još uvijek daleko

Ekonomski oporavak SAD je daleko od završetka i mogao bi još uvijek da sklizne u spiralu pada ako ne bude efikasne kontrole virusa korona i podrške rastu, upozorio je danas predsjednik Federalnih rezervi (FED) Džerom Pauel, apelujući za veću pomoć preduzećima i domaćinstvima.

"Privredna ekspanzija je još uvijek daleko od kraja", naveo je Pauel u izjavi datoj za Nacionalno udruženje za poslovnu ekonomiju, prenosi Rojters.

On je napomenuo da bi, čak i ako oporavak jednostavno previše uspori, to moglo da dovede do "tragičnih" posljedica po ljude u slabijoj finansijskoj situaciji, do produbljivanja nejednakosti i stanja u kojem se "slabost hrani na nemoći".

U takvoj situaciji, rekao je, zvaničnici bi trebalo da preuzmu rizik da onima kojima je to potrebno daju i više, a ne premalo, pozivajuću indirektno članove Kongresa i administracije predsjednika Donalda Trampa da ciljaju viši iznos u svojoj debati o tome koliko još novca treba potrošiti na pomoć domaćinstvima i preduzećima.

"Premala podrška dovela bi do mlakog oporavka, stvarajući nepotrebne teškoće domaćinstvima i preduzećima. Rizici od pružanja pretjerane podrške su, čini se, za sada manji. Čak i ako se na kraju pokaže da su mjere podrške veće nego što je potrebno, one neće propasti. Oporavak će biti jači i brži", dodao je Pauel.

Ova izjava, navodi Rojters, označava blagi zaokret u Pauleovim javnim nastupima, pri čemu je ranije njegova retorika bila fokusirana na izgradnju finansijskog "mosta" ka postpandemijskoj eri, a sada sugeriše da bi čak i oporavak koji sklizne u manju brzinu mogao da preraste u vjerovatnu recesiju.

Akcije na Vol stritu su pale nakon Pauelovih komentara, kretanje dolara prema korpi rivalskih valuta je bilo neznatno, dok cijene američkih državnih hartija od vrijednosti bilježe mješovite rezultate.