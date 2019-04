Faker na Forbsovoj listi 30 najuspješnijih ljudi ispod 30 godina

Glavna zvijezda ekipe SK Telecom T1, mid lejner Li ’’Faker’’ Sang-hajo, jedan od najuspješnijih i najpopularnijih esport igrača na svijetu, našao se na Forbsovoj azijskoj 30 ispod 30 listi.

On je jedini esportista koji se nalazi na listi, pored pjevača, atleta i ljudi sličnih profesija. Doduše, prošle godine su se na listi pojavili ad keri Team Liquida Jiliang ’’Doublelift’’ Peng i popularni Fortnite strimer Tajler ’’Ninja’’ Blevins. Ove godine se na prvom mjestu našla Naomi Osaka, prva teniserka svijeta, a tu je i poznati kineski reditelj Bu Gan.

Kao jedan od najboljih igrača svijeta, Faker je postao jedan od najpoznatijih esport igrača, nakon što je osvojio veliki broj titula od kada je započeo svoju profesionalnu karijeru 2013. godine. Uz tri titule svjetskog šampiona, Faker je takođe osvojio i dvije titule MSI prvaka, nekoliko regionalnih LCK titula i pregršt drugih nagrada.

On je takođe i jedan od najplaćenijih profesionalnih igrača kada je ub pitanju esport generalno. Do sada je zaradio više novca od turnira, nego bilo koji League of Legends igrač. Njegova ekipa, SK Telecom T1, uveliko se sprema za plej-of LCK lige, kada će pokušati da se izbore za još jednu titulu.

(RUREsports)