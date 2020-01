Firme razmišljaju da zabrane razgovore o fudbalu na poslu

Razgovore o fudbalu na radnom mjestu bi trebalo umanjiti, upozorava rukovodsko poznate kompanije. Ide se toliko daleko da se razmatra i kako to uvesti pod zakonske okvire.

En Franke, šefica jednog Instituta za menadžment, rekla je da razgovor o sportu među kolegama može da isključi žene i dovede do tenzija i drskog ponašanja.

"Mnogo žena se u tim prilikama osjeća zapostavljeno", rekla je ona.

"One ne prate sve sportove i ne vole da ih prisiljavaju da razgovaraju o njima ili da ih ne uključuju".

"Nemam ništa protiv ljubitelja sporta ili kriketa, to je sjajno. Ali problem je u tome što mnogi ljudi nisu ljubitelji kriketa", dodala je, tvrdeći da će šefovi kompanija morati da se obračunaju i na tom terenu.

Franke je zabrinuta što raspravljanje o fudbalu i, na primjer, suđenje preko VAR mogu nesrazmjerno isključiti žene.

"Vrlo je lako eskalirati iz VAR razgovora i ćaskanja do udaranja šakom po leđima i razgovora o njihovim osvajanjima tokom vikenda".

"Strašna ideja"

Ipak, gospođa Franke ne misli da ćaskanje o sportu treba zabraniti, već samo prilagoditi. Kako je rekla, dobri menadžeri treba da budu inkluzivni i da obezbijede da se svi u njihovom timu osjećaju prijatno.

Ali sportska novinarka Jacqui Oatley smatra da bi "raskrinkavanje" sportskog čavrljanja bilo užasna ideja.

"Ako zabranite razgovore o fudbalu, zapravo ćete otuđiti ljude koji žele da međusobno komuniciraju", rekla je ona.

"Bilo bi loše reći ljudima da ne pričaju o sportu, jer to djevojke ne vole, to je daleko gore",

Ona je ponudila rješenje da se razgovara o sportu na inkluzivan način i da se prati da li ljudi tokom razgovora samo pasivno "bulje u plafon".

Šta dalje?

I većina onih koji su reagovali na ovaj tekst BBC-a izgleda da su saglasni sa novinarkom.

Menadžerka Debra Smit brine da bi se druge teme kao što su teme o ljubavi, igricama, serijama poput Gejm of trons, mogle cenzurirati ako se zabrani sportsko druženje.

"Lično mislim da kompanije ne bi trebalo da diktiraju šta ljudi pričaju, jer ako ne govore o tome otuđi će se od onih sa sličnim interesima", rekla je ona.

"Gdje bi se to završilo? Zabraniti ljudima sa djecom da pričaju o njima da se oni bez djece ne bi osjećali diskriminisano? Svakako ne". Piter Ferguson kaže da je video kako menadžeri i zaposleni grade direktniju vezu preko zajedničke ljubavi prema sportu koja je isključila one koji ne dijele to interesovanje.

"Odgovor je da se ne zabrani razgovor, vež da se osigura da su menadžeri i radnici obučeni da razumiju kako ti zajednički interesi ne bi smjeli da ometaju odluke menadžmenta ili da sarađuju".

