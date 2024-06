Generacija Z sanja o preduzetništvu: Žele da budu sami sebi gazde

Generacija Z, mladi ljudi od 12 do 27 godina, željeli bi da postanu preduzetnici, pokazuje najnovije istraživanje Skuare Future of Commerce.

Čak 57 njih sanja o tome da bude sam sebi gazda.

Jedan program u Koloradu radi sa uspješnim lokalnim preduzetnicima na podučavanju srednjoškolaca šta je potrebno za vođenje sopstvene kompanije. Studenti koriste tehnologiju da vizualizuju kako su njihove snage i aspiracije usklađene sa mogućim putevima karijere. Tinejdžeri takođe vrše procjenu ličnosti kako bi utvrdili koja karijera odgovara njihovim mogućnostima.

Do kraja programa od šest sesija, učenici imaju bolju predstavu o tome koje korake treba da preduzmu da bi ostvarili svoje snove o karijeri. Neki srednjoškolci su rekli da žele da jednog dana postanu sami sebi šef jer im to daje veću fleksibilnost, nezavisnost i mogućnosti da budete kreativniji od tradicionalnih poslova od 9 do 5, piše FOX business.

Sam sebi šef

„Želim da budem sam sebi šef i da radim koliko hoću“, rekao je maturant Konor Turba.

„Ne želim da budem zaglavljen na poslu“, rekao je brucoš Kori Prajs. „Želim da imam porodicu i želim da provodim mnogo vremena sa njima. I da putujem.“

Studenti su takođe rekli da misle da bi pokretanje sopstvenog biznisa mogao biti odličan način da se postigne finansijska sloboda u današnjoj ekonomiji.

Preduzetnik Matt Morse, osnivač oglasne agencije With Creative, volontirao je u Junior Achievement Rocky Mountain Dream Acceleratoru kao mentor za srednjoškolce.

„Mogao sam da odgovorim na mnoga pitanja na koja bih volio da sam mogao da odgovorim sebi kada sam počinjao“, rekao je Mors.

Morse je rekao da je osnovao svoju kompaniju u Denveru kada je imao 25 godina. Tri godine kasnije, njegov tim pomaže klijentima u svemu, od video produkcije do grafičkog dizajna.

„Nakon što sam dobio nekoliko poslova na fakultetu, prilično sam brzo shvatio da postoji mnogo slobode koju donosi preduzetništvo. Ali više od toga, postoji mnogo prilika da se bavite onim stvarima za koje osjećate strast“, Morse je rekao.

Keri Rispi, nastavnica biznisa i marketinga u srednjoj školi u Koloradu, rekla je da njeni učenici uživaju u radu u akceleratoru. Ona je rekla da studenti mogu da biraju svoju karijeru na osnovu svog životnog stila i obično su svesni količine novca koju treba da zarade da bi živjeli svojim željenim načinom života do kraja programa, prenosi Bankar.me sa portala Bizlife.rs.

