Građani BiH za 10 automobila ove godine platili tri miliona KM

BIJELJINA - Statistike pokazuju da se godišnje uveze kavijara, viskija, egzotičnih orašastih plodova, ali i luksuznih automobila u vrijednosti od nekoliko desetina miliona maraka. S druge strane, pola miliona nezaposlenih živi na ivici egzistencije. Stručnjaci kažu da je jaz između bogatih i siromašnih ogroman i da će, ako se ovako nastavi, biti još veći.

Dok više od polovine građana BiH jedva preživljava od mizerne radničke plate ili zahvaljujući jednom obroku iz javne kuhinje, trend uvoza luksuznih automobila se nastavlja, piše portal rtvbn.com.

Samo u prva tri mjeseca 2018. godine, uvezeno je 10 luksuznih automobila čija je vrijednost tri miliona maraka. Neobično je i to što će ova cifra uveliko premašiti prošlogodišnju kada je za 10 luksuznih automobila za čitavu godinu potrošeno takođe tri miliona maraka. Građani kažu da je jaz između bogatih i siromašnih sve veći.



„Vidim da ima bijede ali automobili to ne govore, i mislim ima puno siromaštva naročito Banjaluka i Doboj.“



„Mnogo nepravde ima i sve treba kroz zakon od saobraćaja smeća pa dalje a od vrha nema tako čvrstih zakona.“



„Ko ima ima ko nema nema ali da je standard za građane loš to je apsolutno i mislim da je najveći problem što nema posla nema se gdje raditi i to je ključ priče“, kažu građani Banjaluke.



Najskuplji sa liste luksuznih automobila je ''Porše kupe'' za koji je iskeširano 514 000 maraka, drugo mjesto pripada ''Ferariju'' za koji je plaćeno 492 000 maraka, dok je treći najskuplji uvezen automobil ''Mercedes'' plaćen gotovo 310 000 maraka. Ekonomisti upozoravaju da dolazi do sve većeg raslojavanja društva na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.



„Prosto je to sad sociološko pitanje u kojoj mjeri smo mi nekulturan narod, pa hoćemo da se bahatimo. Kad pogledate naše političare i konvoje u kojima se oni vozaju, razmetanje skupim automobilima, onda je potpuno logično da i naš običan građanin smatra da to tako treba, ali po nekim kriterijumima civilizovanog ponašanja tako ne bi trebalo biti“, ističe ekonomista Zoran Pavlović.



Zanimljivo je i to da je unazad desetak godina drastično smanjen iznos kredita za kupovinu automobila. Prema podacima Centralne banke, građani BiH su 2007. godine za kupovinu automobila podigli 57,5 miliona kredita, dok je prošle godine taj broj iznosio 10,3 miliona maraka. Razlog tome je, tvrde sociolozi,ogroman pad standarda.



„Kod nas nakon svega ne postoje nikakve klasne ili druge fiziološke podjele nego podjela na enormno bogate kojih je mali broj i enormno siromašne kojih je veliki broj. Dok se ne napravi približavanje, mi tu nemamo budućnost, zvali mi nju ekonomska ili politička ili bilo kakva“, kaže sociolog Miodrag Živanović.



Dok jedan sloj stanovništva u BiH potroši desetine miliona maraka na luksuzan život i luksuzne automobile, s druge strane svaki šesti stanovnik BiH zaspi gladan, jer od tri marke, koliko prosječno imaju za dnevno preživljavanje, ne ostane im ni za večeru, a kamoli za luksuzni automobil.

