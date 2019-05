Hrvatski hotelijeri smanjuju cijene usluga i u sezoni

ZAGREB - Poučeni prošlogodišnjim iskustvom nesigurnog turističkog tržišta hrvatski hotelijeri i vlasnici kuća ovu sezonu započeli su akcijskim cijenama, last minit ponudama i popustima do čak 35 odsto i to ne samo za period predsezone, već i u glavnoj turističkoj sezoni, piše zagrebački Jutarnji list.

I najveći hotelijer Valamar Rivijera, i Plava Laguna, i Liburnija Rivijera, ali i kompanija Bluesun - svi oni su na tržištu prisutni s ponudama posebnih cijena na koje su se prošle sezone odlučivali ipak tek s početkom glavne sezone, kad je negdje u drugom dijelu juna postalo jasno da su godine dvocifrenog rasta broja gostiju prošlost.

Ove godine sudeći prema aktuelnim dešavanjima nema mjesta zabrinutosti s obzirom na to da hotelijeri zapravo pokazuju da su savladali tehniku upravljanja prihodima.

Sanja Čižmar iz kompanije HD Konsalting kaže da je pogrešno porediti ovogodišnju cjenovnu politiku hotelijera s prošlogodišnjom jer je stanje na emitivnim i konkurentskim tržištima bitno drukčije.

Ona vjeruje da većina hotelijera kontinuirano prati svoje boking trendove jer je to jedini način da definišu pravu cijenu u pravom trenutku.

"Davno su prošla vremena kad se u jesen formirala cijena za iduću godinu po sezonama, a onda se više nije menjala. Danas su hotelijerima od pomoći tehnološka rješenja putem kojih je moguće u dnevnoj dinamici pratiti cijene konkurenata i zavisno od vlastitog buking trenda, upravljaju cijenama kroz kanale prodaje", kaže Čižmar.

Ipak, to praćenje trendova i posljedično snižavanje cijena u suprotnosti je s porukama koje je hotelijerima s najvećeg turističkog sajma u Berlinu u martu slao ministar turizma Gari Capeli.

On je tada turističkim kompanijama poručivao da nipošto ne popuste pred pritiskom turoperatera koji evropske hotelijere nagovaraju da značajno snize cijene soba, uz objašnjenje da će jedino tako moći da konkurišu agresivnim turskim hotelijerima, čije su cijene smještaja daleko ispod prosječnih evropskih.

Sagovornik Jutarnjeg lista i dobro upućen izvor iz turističkog sektora otkriva da prosječna cijena pansiona po osobi na Jadranu za dan iznosi 61 evro, u Turskoj je tu uslugu moguće dobiti za 51 evro, a najniže prosječne cijene vrijede u Tunisu gdje dan pansiona staje samo 38 evra.

"Neki kažu da su naši hotelijeri već snizili cijene, ali može se reći da je to sniženje došlo veoma prekasno, posebno s obzirom na činjenicu da je naša konkurencija bitno ranije krenula s korekcijom cijena", kaže sagovornik Jutarnjeg i pozorava da su prošle sezone prve naznake problema na turističkom tržištu stigle negde s početkom juna.

Uzroci su, tvrdi sagovornik Jutarnjeg, mnogobrojni: od izrazito toplog nordijskog ljeta zbog kojeg veliki dio turista nije odlazio na putovanje nego su osvježenje tražili u vlastitim zemljama, preko političke situacije u Švedskoj koja je pola godine bila bez vlade, da bi na kraju vlast preuzeli “zeleni” koji su uveli taksu od 15 evra po putniku na avioprevoz, pa sve do povratka tržišta Sjeverne Afrike i Turske kao i nesigurnosti oko Brexita.

Sve to, kaže isti izvor, rezultiralo je nikad lošijim decembrom i januarom ove godine, tzv. “turn off year” razdobljem u kojemu se inače tradicionalno proda najveći dio smještajnih kapaciteta.

Osim toga, ove godine je izostala mogućnost ranijih rezervacija jer se veliki broj turista koji su odmor prošle godine rezervisali na vreme ojstio prevarenim.

Oni su, naime, svoje hotele i sobe platili na početku godine, a kako su hotelijeri od juna naglo počeli snižavati cijene zbog slabije popunjenosti, ispalo je da su popuste i bolje prilike ugrabili oni koji su čekali, dok su vjerni turisti zapravo nastradali.

Stoga su ove godine svi oprezniji s ranim rezervacijama, svjesni da bi im čekanje ipak moglo uštedjeti novac, kaže sagovornik lista.

I Sanja Čižmar poručuje da će se glavna bitka ove godine voditi za visoku sezonu, dva ljetnja mjeseca kada su i cijene najviše, a pritom će najmanje problema, kaže, imati oni hotelijeri koji su investirali i modernizovali svoju ponudu.

"Već današnji trendovi pokazuju da takvi hotelijeri generalno imaju manje problema u privlačenju potražnje. Iskustvo pokazuje da se prvo pune najbolji hoteli, a oni generalno imaju i najveće stope zauzetosti. Informacije s tržišta govore i da hoteli s dobrim proizvodom imaju i dobar booking za postsezonu", kaž Čižmar.