Imaju 62 milionera, najbogatiji nije Crnogorac

PODGORICA - U Crnoj Gori ima 62 građanina koji na računima u bankama imaju milion i više evra, rečeno je Pobjedi u Centralnj banci.

Prema mjesečnim podacima koje su banke dostavile Centralnoj banci na 30. april tekuće godine, u Crnoj Gori ima 62 fizička lica koji imaju depozit u iznosu milion i više evra.

"Broj fizičkih lica koji imaju depozit u iznosu milion i više evra je manji za četiri u odnosu na kraj prošle godine", pokazuju podaci Centralne banke.

Najveći depozit fizičkog lica iznosi 10,6 miliona evra.

Zakon sprečava da se saopšti podatak koja osoba ima najdeblji konto u banci, ali su iz Centralne banke rekli da građanin nije državljanin Crne Gore, već stranac nerezident.

Najviše je građana koji na računu imaju od jedan do pet miliona, njih 58. Troje ima depozit od pet do 10 miliona, a jedno 10 do 20 miliona.