Inflacija bliža bezbjednoj zoni, ali još nije pod kontrolom

​Inflacija u Srbiji, koja je bilježila dvocifrene stope rasta do jeseni 2023. godine, polako se približava bezbjednoj zoni. Ipak, činjenica da Narodna banka Srbije i dalje zadržava referentnu kamatnu stopu na nivou od 6.5 odsto, znači da inflacija još nije pod kontrolom i da postoji oprez. Mnogi trgovci i proizvođači u Srbiji u narednom periodu očekuju stabilizaciju ili umjeren rast cijena zbog očekivanih poboljšanja u lancima snabdijevanja i lokalnoj proizvodnji, ali su i dalje oprezni zbog potencijalnih poremećaja izazvanih nepovoljnim vremenskim uslovima i geopolitičkim tenzijama.

Odluku da zadrži referentnu kamatnu stopu na nepromjenjenom nivou (6.5 odsto) Narodna banka Srbije (NBS) je donijela uzimajući u obzir još uvijek "povišene globalne inflatorne pritiske", kao i dalje "znatnu neizvesnost u pogledu kretanja svetskih cena energenata i drugih primarnih proizvoda", navodi se u posljednjem izvještaju o inflaciji koji je objavila centralna banka.

Ekonomista Saša Đogović je u razgovoru za "Novu ekonomiju" ukazao na trend ublažavanja inflacije, ali i na to da sve dok se referentna kamatna stopa zadržava na 6.5 odsto to, prema njegovim riječima, znači da inflacija još nije pod kontrolom i da postoji oprez.

Đogović poručuje da kada Evropska centralna banka (ECB) počne blago da popušta svoju referentnu kamatnu stopu, to isto bi trebalo da učini i Narodna banka Srbije.

"Ja očekujem da će ona krajem trećeg ili ulaskom u poslednji kvartal ove godine da krene da popušta u svojoj kreditnoj monetarnoj politici. To će biti signal da se inflacija drži pod kontrolom. Sve dok se zadržava referentna kamatna stopa od 6,5 odsto znači da još inflacija nije pod kontrolom i da postoji oprez. Time se prati ECB koja je u zoni opreza i takođe ne spušta svoju referentnu kamatnu stopu dok se ne uveri da je ‘inflaciona aždaja’ pod potpunom kontrolom", rekao je on.

Od marta prošle godine, kada je zabilježen vrhunac, inflacija je zaključno s martom ove godine smanjena za preko 11 procentnih poena, na pet odsto, navodi se u izvještaju NBS.

NBS je u izvještaju o inflaciji navela i da očekuje da će (međugodišnja) inflacija najvjerovatnije da se vrati u granice cilja koji iznosi tri - plus minus 1.5 odsto u maju, što je ranije od prethodnih predviđanja.

Đogović ukazuje da će, prema postojećim tendencijama, inflacija svakako da dođe u gornje granice projekcije Narodne banke (3 plus 1.5 odsto) i da se tu zadrži na kraju ove poslovne godine.

"Tendencije su povoljne, ako ne dođe do geopolitičkih previranja, trebalo bi očekivati da se inflacioni tokovi stabilno zadrže u gornjim projekcijama do kraja ove poslovne godine, a signal za to će dati i referentna kamatna stopa NBS“, rekao je on, a prenosi "Nova Ekonomija".

