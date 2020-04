Informacione tehnologije neiscrpan izvor novih poslovnih ideja

Da li će trenutni način poslovanja i rada od kuće otvoriti neka nova radna mjesta ili će postojeća potpuno preoblikovati, kada se situacija izazvana širenjem virusa korona smiri? Hoće li radni procesi biti vraćeni na isti nivo i u isti oblik kakav smo imali prije početka pandemije? Kako se postaviti? Šta uraditi? Kako spremno dočekati kraj pandemije?

Ova i mnoga druga pitanja postavljaju se pred svakog pojedinca, ali i menadžment bilo koje kompanije.

Kako će izgledati život nakon virusa korone, niko sa sigurnošću ne može tvrditi. Ali, jedno je sigurno, mnoge stvari više nikada neće biti iste.

Upravo to je prilika koju svako od nas može iskoristiti. Jer, ko u ovoj situaciji kreira pravu poslovnu ideju, krizu može pretvoriti u priliku, a ta prilika može mu donijeti značajan profit i veliki poslovni uspjeh.

Područje IT industrije predstavlja neiscrpan izvor za razvoj novih ideja i, što je najvažnije, nije potrebno da budete tehničko lice da bi predložili kreiranje novih rješenja, koji bi, uz adekvatnu tehničku podršku, mogli imati globalni uspjeh.

IT je preko dvije decenije u ekspanziji, ne poznaje bilo kakvu stagnaciju i to je definitivno siguran brod, koji plovi morem i dovešće nas do prave destinacije. Tehnološka rješenja su epicentar ljudskog razvoja i sasvim je prirodno da u njima trebamo tražiti šansu za razvoj.

Komunikacije na daljinu

Prirodno je da sagledamo segment komunikacije na daljinu. Obzirom na okolnosti, najpotrebnija alatka u poslovnom svijetu, naročito u sadašnjoj situaciju, jer smo izmješteni iz kancelarija u naše domove i primorani komunicirati na ovaj način. Svi smo se preko noći morali reorganizovati. Natjerani smo da funkcionišemo na "on line" nacin. Viđati se ne smijemo, s toga elektronska komunikacija, video razmjena, digitalni sadržaji, definitivno će se razvijati u odnosu na dosadašnji nivo koji koristimo.

Najveće tehnološke kompanije kao što su Facebook, Amazon i Apple izdali su jasna uputstva svojim radnicima za rad od kuće. Otkazani su skoro svi Tehnološki sajmovi.

Google Trends pokazuje da je pretraga za on line konferencijske sisteme u posljednjih mjesec dana, četiri puta veća. Do izbijanja pandemije, veliki svjetske kompanije tražile su finansijsku naknadu za korišćenje servisa za komunikaciju na daljinu. Danas je situacija potpuno drugačija. Sve je „otključano“ i besplatno, na period od 90-180 dana. Ovdje prednjače Cisco i Microsoft rješenja ali i druge kompanije na isti period omogućavaju besplatan period korišćenja svojih alatki.

Kod video on line održavanja sastanaka se pojavljuje i značajna ušteda troškova. Putujući iz različitih gradova, pa i država, u velikoj mjeri smanjuju se troškovi na putovanja, gorivo i smještaj. Na kraju i ušteda samog vremena, koje bi utrošili da dođemo do nekog grada i ostanemo nekoliko dana, čak i jedno veče.

On line revolucija je počela. Samo je pitanje u kojoj će mjeri napredovati i kako će se odraziti na firme koje nisu iz IT branše jer sigurno, one najviše, koriste, za sad ove alatke. Međutim, svi ostali su prinuđeni da se prilagode ovom načinu komunikacije ili nekom IT alatkom da dođe do krajnjeg potrošača svoje robe i svojih partnera.

U regiji, Srbija je formirala tzv. Digitalnu solidarnost https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs. Portal namijenjen za pomoć korisnicima u vidu informacija o besplatnim on line platformama koje su na raspolaganju u periodu pandemije.

Uticaj pandemije na promjene u poslu

Trenutno, je sve u fazi on line interakcije, školstvo, prodaja proizvoda, odvijanje sastanaka, održavanje manifestacija, promocija filmskih sadržaja i slično. Svjetske kompanije pokušavaju da shvate kako će ova pandemija uticati u skoroj budućnosti na promjene u poslu.

Bitno nam je nam je da sagledamo, prvenstveno, svoje radno okruženje i ovdje da djelujemo. Mi najbolje poznajemo svoje radno okruženje. Sve opcije su u igri za razvijanje ili potpuno novi proces. Na primjer, slanja pošte, održavanja sastanaka, narudžba robe, prodajnih koraka na daljinu ili bilo koje druge vrste. Svi prijedlozi mogu naći svoj put implementacije u IT sistemu.

Svi smo pozvani i imamo priliku, a vrijeme neumitno curi. Da li ćemo je iskoristiti? Zavisi samo od nas!

Srđan Belić je rukovodilac Službe za poslovne korisnike i biznis rješenja u kompaniji Blicnet d.o.o. Banja Luka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji mnogih projekata i rješenja u privatnom i javom sektoru